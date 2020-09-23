Найден способ усилить действие любой вакцины

Вакцина может быть намного эффективней при ее подкожном введении на гидрогеле. Это показало исследование американских ученых, результаты которого опубликованы в ACS Central Science.

Исследователи из Стэнфордского университета под руководством Эрика Аппеля предположили, что вакцинация может быть действенней, если препарат вводить не болюсно (инъекционно, с определенным объемом жидкости), а на гидрогеле подкожно.

Чтобы это проверить, они разработали полимерный многокомпонентный гель, использовав с этой целью смесь овальбумина, играющего роль антигена, и полиинозиновой кислоты, и применили его на подопытных мышах. Иммунный ответ у животных, которым ввели вакцину на гидрогелевом носителе, был в тысячу раз сильнее, чем у вакцинированных болюсно.

По мнению исследователей, предложенный гибридный полимерный носитель удобен для использования с различными вакцинами с применением адъювантов - молекул, которые иммунная система распознает как очень токсичные и сильно на них реагирует. Изучение такого метода вакцинации необходимо продолжить.