Для строящихся зданий заведут цифровые двойники

Правила формирования и ведения информационной модели объекта капстроительства утверждены постановлением правительства. Ими устанавливается порядок создания и поддержания информационной модели для всех участников строительного процесса - от проектировщиков до тех, кто будет эксплуатировать или сносить здание.

"Наполнять" информационную модель должны застройщики, технические заказчики, лица, обеспечивающие подготовку обоснования инвестиций или же ответственные за эксплуатацию объекта.

Формирование цифровой модели должно начинаться уже на этапе инженерных изысканий, когда в нее загружаются документы о выполненных изысканиях и другие документы, предоставляемые для проведения госэкспертизы этих изысканий. Затем данные должны пополняться проектной документацией, графическая часть которой должна быть выполнена в виде трехмерной модели, реквизитами разрешения на строительство, документами, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию. В дальнейшем туда будут добавлять материалы о фактическом выполнении работ по техобслуживанию объекта, о проведении текущего ремонта и др. Завершается формирование модели документами о сносе объекта.

Этот комплекс сведений должен храниться в составе информационной модели бессрочно и постоянно актуализироваться, с указанием, кто, когда и почему внес изменения. Выбор программных и технических средств для формирования и ведения модели остается за участниками процесса.

После утверждения проектной документации, подготовленной в форме информационной модели, застройщик, технический заказчик или ответственное за эксплуатацию объекта лицо направляют информационную модель в органы власти, уполномоченные на размещение сведений в государственных информационных системах, указывается в постановлении.

"Принятое постановление наводит порядок в сфере работы с технологиями информационного моделирования. Президент поставил перед нами четкую задачу модернизировать строительную отрасль и внедрить технологии информационного моделирования для управления жизненным циклом объектов капстроительства. Сейчас мы создаем правила игры для всех ее участников, но не с целью зарегулировать строительные процессы, а наоборот, чтобы облегчить их, сделать понятными и прозрачными, - сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. - Принятию документа предшествовала большая работа с представителями профессионального сообщества: нужно было учесть специфику взаимодействия с информационной моделью".

Например, при включении в техническое задание на этапе строительства, реконструкции, капремонта, эксплуатации или сноса требований по формированию и ведению информационной модели устанавливается необходимость наличия ранее сформированной информационной модели на этапе проектирования. Это принципиально важный момент для строительных компаний и компаний по эксплуатации, подчеркивают в Минстрое.

Использование информационной модели и открытой базы данных позволяет снизить риски серьезных ошибок и потерь при реализации масштабных проектов, отмечает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Целый ряд специалистов сможет анализировать характеристики объекта на ранних стадиях, когда есть возможность вносить изменения и оптимизировать параметры без ущерба для бюджета проекта, выбирать оптимальный способ производства строительных работ, что улучшает качество строительства, контролировать графики производства работ. Повышается оперативность принимаемых технических и организационно-управленческих решений, за счет чего сокращаются сроки и стоимость проведения работ.

В России информационное моделирование сегодня применяется в основном в крупных городах при реализации инвестиционных проектов, а также возведении некоторых объектов по госзаказу, добавляет Глушков.

Огромная база данных, которая со временем будет сформирована благодаря внедрению информационной модели, даст возможность оперативно посмотреть сведения по любому объекту. "Сегодня большая часть этой информации есть только на бумажных носителях, и застройщики часто сталкивались с ситуацией полного отсутствия информации по, например, достраиваемому или брошенному объекту. Им приходилось с нуля делать изыскания, проводить полноценный технический аудит, получая на выходе фактически документ, замещающий исполнительную документацию. Централизованное хранение данных документов в электронном виде сильно упростит задачу", - говорит директор по развитию ГК "РКС Девелопмент" Станислав Сагирян. При этом внедрение информационной модели, по его мнению, приведет к удорожанию проектирования из-за нагрузки на IT-бюджет компании, привлечение и обучение специалистов. "Узким местом" будет использование цифровых данных рабочими и подрядчиками на стройплощадках, так как культура работы с IT у них крайне низкая, отмечает Сагирян.

Информационная модель позволит обеспечить комплексное взаимодействие участвующих сторон на всех стадиях цикла объекта, поясняет управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. С переходом строительной отрасли на эскроу-счета и проектное финансирование новым участником процесса стали банки, которые теперь выполняют роль регулятора. Используя информационную модель проекта, они смогут оценивать риски и принимать решение о выделении средств на строительство. "Информационное моделирование позволяет сделать работу над проектом прозрачнее, минимизировать погрешности при проектировании, сократить сроки координации и согласования, эффективнее заниматься планированием, и, как следствие, сократить сроки реализации проекта и даже затраты на строительство", - считает Колочинский.

"База цифровых моделей объектов также поможет государству сформировать собственную базу проектов и решений для повторного применения наиболее эффективных из них. Это позволит сократить временные и финансовые затраты на разработку проектов "с нуля". При этом, как представляется, понадобится разработать четкий механизм соблюдения авторских прав и выплаты вознаграждения авторам выбранных проектов", - считает руководитель направления инноваций ГК "А101" Илья Горулев.

Единая и подробная база данных обо всех объектах застройщиков будет полезна также профессионалам рынка недвижимости, говорит гендиректор агентства недвижимости ГК "КВС" Анжелика Альшаева. Такой ресурс поможет собирать информацию для маркетинговых исследований и аналитических материалов, а покупатели, получив через него все данные о жилом комплексе, будут отчетливо понимать, за что платят деньги.

Пока создается общая электронная база только проектной документации, уточняют в НОСТРОЙ: "Единое место хранения другой документации (рабочей, исполнительной, возникающей в период эксплуатации) не установлено". НОСТРОЙ предлагает хранить исполнительную документацию в реестре, созданном на базе национального объединения и саморегулируемых организаций, такое предложение уже направлено в Минстрой.