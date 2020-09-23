Два бывших сотрудника полиции получили большие сроки за взятки

Сегодня Таганский районный суд Москвы вынес приговор двоим теперь уже бывшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве Игорю Соломенцеву и Александру Ценеву. Статья у них одна- "получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Вот что рассказали корреспонденту РГ в московской прокуратуре. Ровно год назад- в сентябре 2019 года Соломенцев и Ценев разработали преступный план, по которому Соломенцев передал своему сообщнику Ценеву для проведения процессуальной проверки материал о хищении у жителя столицы денег в особо крупном размере.

Потом Ценев и Соломенцев по телефону и во время встреч убедили этого потерпевшего заплатить им 400 тысяч рублей за то, что они начнут работать по его заявлению. То есть человек должен был заплатить за действия, которые входили в их должностные обязанности.

Гражданин обратился с жалобой куда следует. И 19 сентября 2019 года сообщники получили от этого человека, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, требуемые деньги. Ну и были задержаны с поличным.

Соломенцев и Ценев уволены с занимаемых должностей за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в столичном надзорном ведомстве, с учетом позиции государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры суд приговорил Ценева к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Соломенцева - к 8 годам лишения свободы с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.