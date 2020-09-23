Эксперты подсчитали продолжительность здоровой и счастливой жизни в РФ

В последнее время теме повышения качества жизни населения России уделяется много внимания. Однако в стране нет методики измерения качества жизни. Различными исследователями используются десятки разных подходов для его оценки, многие из которых либо громоздки, либо не отражают качества жизни во всей его полноте.

Финансовый университет при правительстве РФ решил проблему создания простого, логичного и прозрачного измерителя качества жизни населения страны. Проведенные финансистами исследования показали, что качество жизни - это в основном субъективное понятие, опирающееся на уровень счастья или уровень удовлетворенности людей тем, как они живут. Однако может сложиться ситуация, при которой высокий уровень удовлетворенности собственной жизнью сочетается с низкими объективными показателями. Возможна и противоположная ситуация - уровень субъективных оценок качества жизни находится на достаточно низкой отметке при том, что объективные показатели являются вполне удовлетворительными по сравнению с аналогичными показателями других территорий и социальных групп.

"Для того, чтобы картина получилась достаточно объективной, в состав показателя качества жизни мы включили такой показатель, как средняя продолжительность здоровой жизни россиян. Она представляет собой среднюю ожидаемую продолжительность жизни людей за вычетом того времени, когда они страдают серьезными заболеваниями, значительно снижающими качество их жизни. Кроме этого, чем выше уровень материального достатка, тем выше и продолжительность жизни", - считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Он добавляет, что при конструировании показателя качества жизни россиян исследователи исходили из того, что цель каждого человека состоит в том, чтобы прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь. Таким образом индикатором качества жизни является продолжительность здоровой и счастливой жизни (ПЗСЖ).

Продолжительность здоровой жизни, по словам Зубца, была определена по данным Росстата за 2019 год, а уровень удовлетворенности жизнью определен по итогам опросов населения, проведенных Финансовым университетом при правительстве РФ в 2018-2020 годах.

Получилось, что средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни составляет в России 46,5 лет. Лидерами по этому показателю стали Республика Ингушетия, Чеченская республика, Республика Дагестан, Республика Татарстан и Москва.

Ниже всего средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Орловская область, Брянская область и Магаданская область.