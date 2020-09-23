Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал, как будет отбирать титул у действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Их поединок пройдет 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

- Я знаю, что увижу кровь Хабиба, и хочу посмотреть на его реакцию, - сказал Гэтжи в интервью порталу ESPN. - Думаю, что он сумасшедший и любит драться, но он не такой сумасшедший, как я. Его стиль не предполагает, что в бою будет много рассечений и крови. Бьюсь об заклад, ему даже не приходит в голову, что он увидит свою кровь.

Напомним, что последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в сентябре 2019 года, когда удушающим приемом победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул. Первая защита прошла против ирландца Конора Макгрегора, которого Хабиб подловил на удушающем приеме.

Всего на счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.