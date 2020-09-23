В этом году компания Harry Winston представила продолжение коллекции Winston Kaleidoscope, в которую входят украшения и ювелирные часы (одни из них см. в выпуске "Часы" от 9 июля 2020 года).

Вариант "часов с секретом" - подвеска в виде калейдоскопа с ювелирными часами.