Иностранным НПО запретят передачу средств от нежелательных в РФ организаций

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ предлагает запретить иностранным неправительственным организациям (НПО) быть финансовыми посредниками для нежелательных в России организаций. Об этом сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.

Речь о посреднических услугах по передаче россиянам денежных средств или имущества, принадлежащих подобным структурам. Нарушители этого запрета сами пополнят список нежелательных в России организаций, предупредил глава комиссии.

По его словам, имея ограничения для деятельности в РФ, некоторые НПО реализуют свои цели, передавая денежные средства российским гражданам.

Депутат также рассказал, что подготовлена инициатива об "урегулировании порядка доступа к работе в избиркомах лиц, привлекавшихся к ответственности за участие в деятельности признанных нежелательными в России организаций".

Кроме того, комиссия готовит к внесению проект о наказании за участие в зарубежных тренингах нежелательных НПО.