Исследование: В США половина ресторанов не переживет карантин

В результате пандемии коронавируса число закрытых ресторанов и других гастрономических точек по всей территории США значительно увеличилось. Об этом говорится в "Отчете о воздействии на экономику" специализированного портала Yelp.

По состоянию на 31 августа, 163 735 компаний указали в опросе, что они закрылись. Это меньше, чем 180 тысяч, которые прекратили работу в самом начале пандемии. В общей сложности, с середины июля число закрытых предприятий выросло на 23 процента.

Исследователей беспокоит тот факт, что во многих случаях закрытие компаний из-за коронавируса являются постоянными. Их число неуклонно росло на протяжении последних шести месяцев, достигнув 97 966. Это составляет 60 процентов от числа предприятий, которые не будут открываться вновь.