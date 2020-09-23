Здоровье

Как в условиях закрытых границ попасть на отдых в белорусский санаторий?

"В октябре у меня отпуск. Хотелось бы отдохнуть в белорусском санатории. Много слышала про них хороших отзывов. Можно ли купить туда путевку и приехать на оздоровление сейчас, когда границы между нашими странами еще закрыты? Алла Кожевникова, Орловская область".

Как сообщил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай, в первую очередь необходимо при себе иметь либо путевку, либо договор, заключенный с санаторно-курортной организацией о том, что человек прибывает для прохождения лечения. Чтобы россиянину увереннее чувствовать себя на границе, санатории готовят подтверждения о том, что человек действительно забронировал путевку, заключил договор, проплатил и прибудет на лечение в сроки действия путевки. По приезду в санаторий при себе необходимо иметь справку о том, что отдыхающий не контактировал с людьми, заболевшими COVID-19 и контактами первого уровня в последние 14 дней до дня отъезда. Желательно также иметь отрицательные результаты теста. Забронировать место в любом понравившемся санатории можно по интернету. Во всех белорусских здравницах открыто бронирование до конца текущего года, некоторые уже открывают бронирование до июня 2021 года. Средняя стоимость одного койко-дня в здравницах на сегодня составляет около 58 белорусских рублей - это цена проживания в стандартном одноместном двухкомнатном номере, сформировавшаяся в первом квартале. В четвертом квартале ожидается сезонное снижение цен. И, к примеру, в ноябре день пребывания в здравнице будет стоить в среднем 50 рублей.

Правила

Что изменилось в процедуре освидетельствования водителей?

"Слышал, что в Беларуси начали действовать новые правила по освидетельствованию водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения. Хотелось бы знать, в чем их суть. Павел Лежнев, Москва".

Новшества действуют уже второй месяц. Если в организме водителя обнаружены наркотические вещества, но при этом их нахождение не вызвало нарушения физических и (или) психических функций, то человек избежит ответственности. Ведь таковыми могут быть, например, лекарства, которые водителю нужно употреблять по рекомендации врача. Так, корвалол содержит наркотическое вещество - фенобарбитал, период выведения которого от 1 до 14 суток. Запрета на управление автомобилем после приема корвалола нет. А раньше случалось, что водителей привлекали к ответственности при обнаружении этого вещества в крови.

Кроме того, до последнего времени в законодательстве не было прописано, когда освидетельствуемый обязан сдавать биологические образцы для лабораторного исследования. И этот пробел устранен. Прописаны все случаи, когда при освидетельствовании с участием врача или иного специалиста проведение лабораторного исследования является обязательным. Еще четко определен механизм продуваний при освидетельствовании при проведении пробы с использованием средства измерения концентрации абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Документ содержит требование о том, что "средства измерения и экспресс-тесты используются в порядке, определяемом изготовителем средств измерения (экспресс-тестов) в соответствии с законодательством…". То есть требования изготовителя прибора, которые он изложил в инструкции, - отныне закон для врача или иного специалиста, ведущего административный процесс.

Образование

Когда возможно обучение на дому?

"В декабре я переезжаю в Беларусь к своему супругу. Со мной 9-летняя дочь от предыдущего брака. Она учится в третьем классе. Тихая, застенчивая, неконтактная, очень часто болеет. Боюсь, что стресс, связанный с переездом и новой школой, еще больше скажется на здоровье девочки. Может, возможно было бы организовать ее обучение на дому, хотя бы в первый год после переезда? Анжелика Павлова, Чебоксары".

Как сообщила замначальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования? начальник управления общего среднего образования Мин­образования Беларуси Ирина Каржова, обучение на дому возможно только по медпоказаниям:

- Перечень медпоказаний утвержден Министерством здравоохранения. Обучение организуется на основании заявления родителей и справки ВКК, которые родители предоставляют в учреждение образования, где обучался ребенок до того момента, когда поступило основание для обучения на дому. Ребенок числится в классе, а учителя приходят к нему домой и организуют образовательный процесс в соответствии с учебным планом. Что касается обучения по индивидуальному учебному плану, то в этом случае учащиеся обучаются дома самостоятельно. Кодексом Беларуси об образовании предусмотрено, что индивидуальный учебный план устанавливает особенности получения общего среднего образования одаренными и талантливыми учащимися, которые по уважительным причинам не могут постоянно или временно посещать учебные занятия или проходить в установленные сроки аттестацию. Законный представитель учащегося должен на имя руководителя учреждения образования подать заявление, где указывает причины, по которым необходимо организовать обучение по индивидуальному плану.