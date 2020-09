Когда появятся новые фильм и книга о "Битлз"

Сразу две новинки стали возможны благодаря звукорежиссерам студии Abbey Road: они просто не смогли решиться стереть все долгие часы переговоров битлов во время записи альбома Let It Be. Но во многом появлению Get Back мы обязаны энергии и стратегическим расчетам мудрого сэра Пола Маккартни...

После фильмов Hard Day s Night, Help и Magical Mystery Tour Пол Маккартни очень хотел снять еще одно кино. Ради этого он пригласил кинооператоров и режиссера прямо в студию Abbey Road, где в начале 1969 года битлы записывали новый диск Let It Be. В этом был и мудрый стратегический ход Пола: в то время с ним частенько ругался Джон Леннон, Джордж Харрисон продолжал погружаться в индийскую музыкальную культуру, отдаляясь от творческих дел The Beatles, а Ринго Старр все больше засматривался на кинематограф - улыбчивому барабанщику наперебой предлагали все новые роли... В общем, "ливерпульская четверка" уже не была столь дружной, как раньше. Вот Пол и придумал этот хитрый ход. Пригласил киношников, чтоб перед ними битлы снова предстали дружными, улыбчивыми и уважительными друг к другу. А может, и вернулись бы прежние отношения дружбы и сотрудничества?! Ход удался: Beatles на время передумали распадаться и даже записали за год сразу два новых альбома и выпустили сборник синглов, чего никогда не делали прежде... Вот только полновесный фильм тогда так и не сняли...

Зато эта кинолента, смонтированная из 55 часов кинокадров и аудиозаписей, завершена теперь. Премьера называется The Beatles: Get Back, а ее кинорежиссером стал Питер Джексон. В работе снова помогал Пол Маккартни, активно сотрудничал Ринго Старр, а также вдовы Джона Леннона и Джорджа Харрисона - Йоко Оно и Оливия Харрисон. Давали интервью, советовали, комментировали факты, доставали из загашников редкие семейные фотографии. Словом, снова были все вместе, или как пелось в известной песне битлов: All Together! Попали в фильм и фрагменты знаменитого 42-минутного концерта The Beatles на крыше здания, являвшегося офисом группы. Фактически последнего выступления группы перед зрителями!

Из-за продолжающейся эпидемии COVID-19 дату премьеры теперь перенесли на 31 августа 2021 года. Зато за эти весенние и летние месяцы завершена работа и над книгой о битлах. Она тоже будет назваться Get Back (то бишь, "вернись"... эх, если бы?!). И ее основу составили стенограммы разговоров битлов в студии. Причем говорили они не только о музыке, но и выясняли отношения, спорили о музыке, искусстве, любви, своих песнях. Книга поступит в продажу 27 августа 2021 года. Хорошо, если бы к тому времени ее перевели и на русский!