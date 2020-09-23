Когда появятся новые фильм и книга о "Битлз"

Новости

Борьба с расизмом в США убрала афроамериканца с логотипа Uncle Ben's 21:14
В КПРФ сообщили о смерти депутата Госдумы Агаева от коронавируса 21:09
Путин встретится с вновь избранными губернаторами 20:56
Рэпер Гулиев признал вину в ДТП на Остоженке 20:55
Песков рассказал о формате встреч Путина 20:48
Для разгона протестующих в Минске применили водометы 20:19
Строительные организации заняли на выплату зарплат около 400 млн рублей 20:08
Два бывших сотрудника полиции получили большие сроки за взятки 20:04
В посольстве РФ в Болгарии назвали безосновательной высылку двух дипломатов 19:58
В крови сбившего пешеходов рэпера Эллея нашли наркотики 19:57
СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Олега Шереметьева 19:54
Netflix выпустил новый трейлер сериала "Призраки поместья Блай" 19:51
В СК предложили рассмотреть вопрос о введении института воспитателей в школах 19:46
Фильм "Цой" отобран в конкурс Варшавского кинофестиваля 19:45
Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Болгарии не останется без ответа 19:43
Мишустин призвал муниципалитеты привлекать инвесторов 19:40
Регионам выделят деньги на транспорт для врачей и фельдшеров 19:37
Недельная инфляция в России вернулась к нулевым значениям 19:29
США расширили антироссийские санкции 19:18
Греф о сделке "Яндекса" и "Тинькофф": Сбербанк не боится конкуренции 19:16
Мишустин прокомментировал законопроект о всероссийской реновации 19:15
Трейлер сериала Marvel "Ванда/Вижн" бьет рекорды по просмотрам 18:57
Крупные города смогут участвовать в конкурсе проектов по созданию комфортной среды 18:53
МИД подтвердил данные о том, что "Новичок" не создавался в СССР и РФ 18:43
Депутат: Информация о причастности Запада к ситуации вокруг Навального нашла подтверждение 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
23.09.2020 20:30
Рубрика: Культура

Маккартни не хочет молчать

Когда появятся новые фильм и книга о "Битлз"
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8269)
Сразу две новинки стали возможны благодаря звукорежиссерам студии Abbey Road: они просто не смогли решиться стереть все долгие часы переговоров битлов во время записи альбома Let It Be. Но во многом появлению Get Back мы обязаны энергии и стратегическим расчетам мудрого сэра Пола Маккартни...
Последний совместный концерт The Beatles дали на крыше. 1969 год. Фото: Gettyimages Последний совместный концерт The Beatles дали на крыше. 1969 год. Фото: Gettyimages
Последний совместный концерт The Beatles дали на крыше. 1969 год. Фото: Gettyimages

После фильмов Hard Day s Night, Help и Magical Mystery Tour Пол Маккартни очень хотел снять еще одно кино. Ради этого он пригласил кинооператоров и режиссера прямо в студию Abbey Road, где в начале 1969 года битлы записывали новый диск Let It Be. В этом был и мудрый стратегический ход Пола: в то время с ним частенько ругался Джон Леннон, Джордж Харрисон продолжал погружаться в индийскую музыкальную культуру, отдаляясь от творческих дел The Beatles, а Ринго Старр все больше засматривался на кинематограф - улыбчивому барабанщику наперебой предлагали все новые роли... В общем, "ливерпульская четверка" уже не была столь дружной, как раньше. Вот Пол и придумал этот хитрый ход. Пригласил киношников, чтоб перед ними битлы снова предстали дружными, улыбчивыми и уважительными друг к другу. А может, и вернулись бы прежние отношения дружбы и сотрудничества?! Ход удался: Beatles на время передумали распадаться и даже записали за год сразу два новых альбома и выпустили сборник синглов, чего никогда не делали прежде... Вот только полновесный фильм тогда так и не сняли...

Фото: Пресс-служба Дианы Арбениной
Диана Арбенина сыграла первую роль в кино

Зато эта кинолента, смонтированная из 55 часов кинокадров и аудиозаписей, завершена теперь. Премьера называется The Beatles: Get Back, а ее кинорежиссером стал Питер Джексон. В работе снова помогал Пол Маккартни, активно сотрудничал Ринго Старр, а также вдовы Джона Леннона и Джорджа Харрисона - Йоко Оно и Оливия Харрисон. Давали интервью, советовали, комментировали факты, доставали из загашников редкие семейные фотографии. Словом, снова были все вместе, или как пелось в известной песне битлов: All Together! Попали в фильм и фрагменты знаменитого 42-минутного концерта The Beatles на крыше здания, являвшегося офисом группы. Фактически последнего выступления группы перед зрителями!

Из-за продолжающейся эпидемии COVID-19 дату премьеры теперь перенесли на 31 августа 2021 года. Зато за эти весенние и летние месяцы завершена работа и над книгой о битлах. Она тоже будет назваться Get Back (то бишь, "вернись"... эх, если бы?!). И ее основу составили стенограммы разговоров битлов в студии. Причем говорили они не только о музыке, но и выясняли отношения, спорили о музыке, искусстве, любви, своих песнях. Книга поступит в продажу 27 августа 2021 года. Хорошо, если бы к тому времени ее перевели и на русский!

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

ФАС попросила обосновать цены на антиковидные препараты
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Болгарии не останется без ответа
США расширили антироссийские санкции
В крови сбившего пешеходов рэпера Эллея нашли наркотики
Где смотреть в Сети спектакли "Золотой Маски" этого года
Какими станут музеи после пандемии