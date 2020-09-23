Корреспондент "СОЮЗа" передает с учений "Славянское братство-2020"

25 сентября завершается второй этап белорусско‑российского тактического учения "Славянское братство-2020". В нем на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, полигонах Брестский, Гожский и 210-м авиационном полигоне Ружанский занято около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. Эти маневры - один из аспектов укрепления военного сотрудничества в рамках Союзного государства.

Накануне учений, 16 сентября, в Минске прошли переговоры министра обороны Беларуси генерал‑майора Виктора Хренина с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу. Глава белорусского оборонного ведомства подчеркнул важность тесного взаимодействия двух стран в военной сфере, а также выразил благодарность военно‑политическому руководству РФ за поддержку.

В ходе первого этапа на полигоне Брестский военнослужащие 38‑й Брестской отдельной гвардейской десантно‑штурмовой бригады и десантники 76‑й гвардейской десантно‑штурмовой дивизии Вооруженных сил России отработали учебно‑боевые задачи по контртеррористической тематике.

По легенде условные террористы захватили гидротехнический узел, который находится на острове, и перешли к круговой обороне. Вооруженных до зубов боевиков (кроме стрелкового оружия они имели гранатометы и легкую артиллерию, средства спутниковой связи) нужно было немедленно ликвидировать. Разведывательные группы специального назначения провели штурм острова при авиационной поддержке четырех вертолетов: пары Ми‑8МТВ5 и двух ударных Ми‑24.

Белорусские бойцы десантировались на воду на управляемых парашютах системы типа "крыло", а россияне - с вертолетов посадочным способом и по‑штурмовому, с зависания. Уничтожили пункт управления и вызвали авиацию поддержки. По целям отработали Ми‑24. После чего колонна техники основных сил тактической группировки смогла безопасно продвигаться, форсируя реку Мухавец: с белорусской стороны были задействованы бронетранспортеры БТР‑80 и бронированные транспортные средства "Кайман", с российской - современные боевые машины десанта БМД‑4М и бронетранспортеры БТР‑МДМ "Ракушка".

22 сентября начался второй этап совместного учения. Начался мощно и зрелищно - с десантирования личного состава и боевой техники из самолетов военно‑транспортной авиации.

Новая легенда для боевой задачи. На западной окраине урочища Сахара, что в трех километрах от Бреста, боевики захватили населенный пункт. Перегруппировались для попытки прорыва. Чтобы их уничтожить, по воздуху перебрасывают бойцов многонациональной тактической группы. Боевая задача такова: десантирование, захват и удержание рубежа.

Пара Як-130 проводит штурмовку района десантирования. Прикрывают высадку новейшие многоцелевые истребители Су-30СМ.

В небе нарастает гул: на подходе военно-транспортный самолет Ил-76. За ним распускается целый "букет" белоснежных куполов - это высадились 26 десантников-разведчиков. При огневой поддержке звена штурмовиков Як-130 116-й гвардейской авиабазы десантники уничтожили противника на площадке приземления и обеспечили высадку главных сил десанта.

Главные силы - эшелон из еще пяти Ил-76. Один из них сбрасывает технику - три десантные машины БМД-2. Раздается глухой удар, купола парашютов гасятся и укрывают боевые машины. Парашютисты десантируются в полной боевой экипировке и ведут огонь по условному противнику прямо в воздухе. Всего за 15 минут в районе высадилось около 180 бойцов тактической группы и три боевые машины. Десантники на ходу объединились в отделения, взводы и роты. Стремительным броском достигнув рубежа блокирования условного противника, они окончательно уничтожили его резерв.

Действия белорусских и российских подразделений профессионально оценит командование учений. А мое журналистское мнение: классная работа, парни!