В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (последний этап квалификации) "Краснодар" в упорной борьбе обыграл на своем поле греческий ПАОК со счетом 2:1. Ответная встреча в Салониках запланирована на 30 сентября.

Краснодарцам не привыкать биться с представителями Греции за право участия в групповой стадии главного еврокубка. Год назад команда Мурада Мусаева на удивление бездарно провела оба матча с "Олимпиакосом", проиграв на выезде 0:4, а дома - 1:2.

Трудно сказать, изменился ли "Краснодар" с той поры, но домашний поединок с ПАОКом южане могут занести себе в актив. Уступая в счете, "быки" не сдались и победили. Что примечательно: у хозяев отличились Виктор Классон и Реми Кабелла, вернувшиеся в строй после тяжелых травм.

Однако стоит также отметить действия голкипера российского клуба Матвея Сафонова. В самом начале матча он отбил пенальти, назначенный после глупейшей ошибки Кайо. Да и в целом Сафонов выглядел уверенно, несколько раз сумев спасти свою команду от второго гола.

- В моменте с пенальти был готов к любому решению, не переживал. Было начало игры, все еще могло поменяться. Повезло, отбил. Готовился прыгнуть в угол, но поздно оттолкнулся, успел среагировать на удар по центру, - прокомментировал свое спасение Сафонов.

Безусловно, победа 2:1 лучше ничьей, но все прекрасно понимают: матч в Салониках предстоит тяжелейший. ПАОК очень силен на своем поле, даже без зрителей. В этом успели убедиться уже крепкие "Бешикташ" с "Бенфикой", которых греки выбили на пути к последнему раунду отбора Лиги чемпионов.

- Как и ожидалось, игра была непростой. После матча в раздевалке была тишина, потому что все были опустошены. В Лиге чемпионов по-другому нельзя - здесь совсем иной уровень. Что касается шансов, то, считаю, они 50 на 50. Конечно, хотелось бы не пропустить дома, однако радует, что проявили характер, - отметил главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

"Краснодар" может впервые в истории выйти в групповой этап Лиги чемпионов

В свою очередь, рулевой ПАОКа Абел Феррейра признался, что счет первого матча его устраивает. И что у его команды неплохие шансы впервые в истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

- Мы показали качественный футбол, но большую роль сыграли детали. У ПАОКа было достаточно шансов для второго гола, но нам помешал их вратарь. Я бы отметил его. В атаке "Краснодар" силен тройкой Кабелла - Классон - Вандерсон. При этом у них есть и другие исполнители, способные создать шанс. В принципе, результат нас устраивает. У нас есть огромное желание и смелость, чтобы победить на своем поле, - уверен Феррейра.

Что касается мнения экспертов, то букмекеры отдают предпочтение в этой паре "Краснодару". Коэффициент на выход российского клуба в групповой этап Лиги чемпионов равен 1,42, ПАОКа - 2,9.

Параллельно с матчем в Краснодаре в квалификации Лиги чемпионов прошли еще несколько встреч. Чешская "Славия" сыграла вничью на своем поле с датским "Мидтьюлландом" (0:0), а "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) одолел в гостях "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) со счетом 2:1.

Накануне сыграли также "Олимпиакос" (Греция) - "Омония" (Кипр), "Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина), "Мольде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Венгрия). Результаты этих встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Добавим, что сегодня "Ростов" может выйти в четвертый раунд квалификации (последний этап) Лиги Европы. Для этого команде Валерия Карпина нужно обыграть дома израильский "Маккаби" (Хайфа). Ответных поединков на этой стадии не предусмотрено.

Где будем смотреть

24 сентября, четверг, "Матч ТВ"

19.00 "Ростов" - "Маккаби" (Хайфа, Израиль). Прямая трансляция.