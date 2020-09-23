"Литература Тихоокеанской России" стартует в третий раз

Слава Коновалов - настоящий культуртрегер. Он придумывает проекты, которые воплощаются в жизнь и становятся частью культурной жизни огромной страны. От Москвы и Петербурга до Дальнего Востока. Как ему это удается, мы и поговорили перед открытием 3-го литературного фестиваля ЛиТР (Литература Тихоокеанской России) во Владивостоке.

ЛиТР - это твоя личная идея. Как это вообще пришло тебе в голову - запускать писательский и в основном, конечно, московский и петербургский "десант" во Владивосток? Как удалось убедить в этой необходимости власти Дальнего Востока и прежде всего губернатора Приморского края Олега Кожемяко? Тебя лично что-то связывает с Дальним Востоком? Название фестиваля - твоя идея?

Вячеслав Коновалов: Идея появилась у меня в конце лета 2017 года, в разговоре с журналистом и писателем Василием Авченко, который посетовал на отсутствие крупных литературных событий на Дальнем Востоке. Поскольку я преподавал в бизнес-школах, я хорошо разбирался в том, что такое проект, какие трудности ожидают и как их решать или обходить. Был и успешный опыт крупных общественных международных проектов, хотя я совершенно не представлял, что к чему в так называемом культурном сообществе, как вращаются шестеренки и приводные ремни. Короче, я учился по ходу реализации идеи. Ну и, конечно, как человек советский, я не мыслю себе жизни без литературы.

Встреча с Виктором Сухановым, теперь главой оргкомитета фестиваля, стала тем поворотным моментом, когда от планирования был совершен рывок к делу. Через шесть месяцев получилось провести первый фестиваль во Владивостоке - "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР-18). Фестиваль оказался востребованным как читающей публикой Дальнего Востока, так и писательским сообществом этого края с глубокой литературной историей.

Кстати, название фестиваля тоже не случайно. Я хотел уйти от слова "дальний", обозначив одну из основных идей фестиваля - сокращение дистанции между центром и регионами Дальнего Востока с помощью литературы. Отсюда - "тихоокеанский" в названии. А когда увидел аббревиатуру названия, то понял - вот оно! Не забудешь.

Власти региона убеждать в необходимости подобного мероприятия не пришлось! На первый же ЛиТР прибыла солидная делегация, где были полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Трутнев сразу предложил помощь в развитии дебютной идеи. А с Олегом Кожемяко я был знаком еще со времен его губернаторства на Сахалине и знал, что он не только книгочей, но и из семьи пишущей. Почему Дальний Восток? Меня с Дальним Востоком связывает давняя, еще детская мечта - там побывать. Мой отец, летчик-истребитель, много раз был в разных регионах Дальнего Востока и всегда привозил какие-то фантастические истории о том крае русской земли, поэтому для меня это была в некотором смысле легендарная земля. Но не хотелось приехать туда с пустыми руками, эдаким туристом, так что приехал по делу, всерьез и надолго.

Я был на фестивале в прошлом году и помню лица людей, которые приходили на выступления Варламова, Прилепина, Авченко, Геласимова, Рубанова, Лукьяненко и многих других. В сущности ты привез на Дальний Восток весь спектр современной прозы. Что ждать в этом году?

Вячеслав Коновалов: Традиционно я отталкиваюсь от пожеланий самих дальневосточников, провожу свои "опросы". Что касается этого ЛиТРа, то помимо уже названных Варламова, Геласимова, Рубанова и Лукьяненко в этом году гостями фестиваля станут такие гранды русской литературы, как Владислав Отрошенко, Сергей Шаргунов, Дмитрий Данилов. Кстати, Данилов на фестивале представит театральную читку своей новой пьесы на сцене Приморского краевого драматического театра молодежи. А Лукьяненко представит в кинотеатре первую серию сериала по своей книге "Осенние визиты". Сериал снимает дальневосточная компания, которая обратилась к нему напрямую на еще первом фестивале ЛиТР. Вот такой водоворот литературы мы тут закрутили! Что до новых имен, то в этом году будут начинающие, но уже известные литераторы Александр Пелевин и Ринат Валиуллин, о приезде которых очень просила дальневосточная молодежь. Будет критик из легендарного журнала "Юность" Татьяна Соловьева, приедет поэт Вадим Месяц, а также выступят писатель и телеведущий Олег Шишкин и мультипликатор и продюсер Джангир Сулейманов, "папа" Смешариков и Фиксиков.

Ты же еще и премию имени В.К. Арсеньева затеял. Расскажи о ней.

Вячеслав Коновалов: Идея премии у меня зародилась примерно тогда же, когда и идея фестиваля, а воплощение было отложено на год. Первый фестиваль "Литература Тихоокеанской России" состоялся в июне 2018-го, и на "круглом столе" с представителями государственной власти Дальнего Востока я набрался смелости и предложил идею Юрию Трутневу. Паче чаяния, идея встретила одобрение со стороны власти, и в результате по инициативе Юрия Трутнева общероссийская литературная премия была учреждена в тот же год. Кстати, одну из номинаций полпред финансирует лично. В результате широкого обсуждения в среде российских литераторов было принято решение дать этой премии имя В.К. Арсеньева, выдающегося исследователя и писателя Дальнего Востока.

Литературная премия имени Арсеньева, автора "Дерсу Узала", поможет развитию дальневосточных талантов

Я думаю, это произошло потому, что литературной составляющей и не хватало в общей концепции развития Дальнего Востока. Поэтому эта идея и была поддержана на самом высоком уровне. Ведь во Владивостоке уже открыты филиалы Мариинского театра, Третьяковской галереи, Русского музея - главных творческих площадок страны, конечно, во многом с прицелом на иностранцев, прежде всего китайцев, корейцев, японцев. Я думаю, что своя литературная премия имени Арсеньева поможет заново открыть Дальний Восток и России, и всему миру, а в самом регионе подтолкнет культурные процессы, поможет зарождению и развитию дальневосточных талантов - литературных, живописных, кинематографических. Замахнулись, как говорится, на Вильяма нашего Шекспира, но в глобальных масштабах!

Визитная карточка

Вячеслав Коновалов является основателем и президентом крупнейшего на Дальнем Востоке ежегодного всероссийского литературного фестиваля "Литература Тихоокеанской России", который проходит во Владивостоке. Также Вячеслав является идейным вдохновителем и куратором всероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева. Вячеслав ведет авторскую еженедельную программу "КультБригада" на "Радио "Культура"