Милиция держит ситуацию в Минске под контролем

Ситуация в белорусской столице, где сегодня вечером акцию протеста устроили несогласные с инаугурацией президента Александра Лукашенко, находится под контролем правоохранительных органов. Об этом заявила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

По ее словам, которые приводит ТАСС, "сотрудники правоохранительных органов полностью контролируют ситуацию и в настоящее время продолжают пресекать активные незаконные акции". Ганусевич подчеркнула, что слезоточивый газ и светошумовые гранаты сотрудниками милиции не применялись.

Ранее она сообщила, что для разгона протестующих были применены водометы, милиция задержала несколько человек. Их точное число не называется.