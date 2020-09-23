На общественное обсуждение представлен разработанный минюстом проект поправок в УК и УПК, цель которых - реализация принципа состязательности сторон в суде. Документ предполагает введение уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности адвоката, полномочия которого будут расширены. Поправки коснутся также прав подозреваемого и обвиняемого. Что это должно будет означать на практике, мы попросили прокомментировать одного из авторов действующего закона об адвокатуре, президента Гильдии российских адвокатов, профессора, заслуженного юриста РФ Гасана Мирзоева.

Гасан Борисович, сейчас в Уголовном кодексе есть норма, карающая за вмешательство в деятельность суда, прокурора, следователя, дознавателя. Если в этот список добавят и адвоката, престиж вашей профессии возрастет?

Гасан Мирзоев: Дело не просто в престиже. Препятствия, чинимые адвокату, посягают не только на его права, но и на права его подзащитных, следовательно, и на интересы правосудия в целом. Адвокат выполняет государственную функцию, реализуя конституционное право граждан на квалифицированную юридическую помощь. Сейчас оно не может быть полноценно реализовано. По мнению минюста, принятие поправок повысит эффективность адвокатской деятельности, что обеспечит действенную реализацию прав граждан. Я абсолютно с этим согласен.

Какие действия могут считаться "воспрепятствованием законной деятельности адвоката" и что грозит нарушителю?

Гасан Мирзоев: Уголовная ответственность будет установлена за вмешательство в какой бы то ни было форме в законную деятельность адвоката в целях воспрепятствования осуществлению его профессиональных полномочий, что привело к причинению существенного вреда правам и интересам граждан, организаций, общества или государства. При отсутствии такого вреда виновные понесут административную ответственность.

С какими нарушениями чаще всего сталкиваются защитники?

Гасан Мирзоев: Их много - например, адвокат приходит в следственный изолятор, а его не допускают к подзащитному. Не редкость давление со стороны следователя, судьи, прокурора или властного чиновника, случаются незаконные попытки вывести "неудобного" адвоката из процесса.

Порой выстраиваются целые схемы, чтобы помешать ему, вплоть до возбуждения уголовного дела по надуманным обвинениям.

Кстати, в проекте поправок есть положение: если воспрепятствование адвокату совершено группой лиц по предварительному сговору либо с использованием служебного положения, то виновным будет грозить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты осужденного за период от года до двух лет.

В качестве альтернативного наказания проект предусматривает принудительные работы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься той или иной деятельностью до трех лет. Возможно также лишение свободы сроком до двух лет с таким же дополнительным наказанием.

Одно дело не пустить к доверителю, другое - грубо схватить защитника за шиворот и выволочь из зала суда, о таком вопиющем факте долго говорили в адвокатском сообществе.

Гасан Мирзоев: Воспрепятствование адвокату с применением насилия должно будет караться значительно строже. В качестве санкций за такие действия предлагаются принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься той или иной деятельностью на срок до трех лет.

Насилие в отношении защитника будет караться строго — до пяти лет принудительных работ

Состязательность на процессе невозможна без равноправия сторон, но адвокат в проигрыше: его не допускают к следственным действиям, отказывают в материалах расследования.

Гасан Мирзоев: Проект предусматривает возможность для защиты знакомиться с документами, составленными по результатам и следственных, и иных процессуальных действий, скажем, с составом следственной группы и группы дознавателей. Защитник получит право не только выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, но и снимать копии с использованием технических средств уже на стадии расследования, вести аудио- и видеозапись следственного действия, получать по окончании расследования заверенные копии и описи материалов дела.

В судах не раз возникали споры, что некоторые страницы в деле изменены либо исчезли совсем, а заявления и ходатайства защиты не приобщены к делу.

Гасан Мирзоев: Поправка в статью УПК обяжет следователя предъявлять обвиняемому и защитнику уголовное дело в полном объеме, в подшитом, пронумерованном виде с описью. При этом изменение нумерации страниц не допускается.

Порой выстраиваются целые схемы, чтобы помешать адвокату, вплоть до возбуждения уголовного дела

Правда, я бы добавил к этому положению, что материалы дела должны быть пронумерованы чернильной пастой, а не карандашом - есть случаи, когда карандаш стирают и изымают страницы, легко меняя затем их нумерацию.

Как сами адвокаты оценивают инициативу министерства?

Гасан Мирзоев: В целом адвокатское сообщество одобрительно воспринимает предлагаемые изменения в уголовном законе. Вместе с тем нам бы хотелось на стадии подготовки обсудить предложенные поправки с представителями Федеральной палаты адвокатов минюста, депутатами Госдумы, чтобы учесть все новые идеи и интересы участников процесса.