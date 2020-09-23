Минск готовится принять VII Форум регионов Беларуси и России

Из-за пандемии коронавируса формат мероприятия поменялся: заседания секций в первый день пройдут в видеоформате. А 29-го в белорусскую столицу прибудет российская делегация. Встреча обещает быть масштабной. В пленарном заседании участвуют около 250 человек с обеих сторон. Планируется заключить контракты на 750 миллионов долларов. Что еще ожидает участников форума?
Организаторами этого знакового для двух стран мероприятия выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального Собрания РФ. В нынешнем году темой форума и традиционного пленарного заседания станет 75-летие Великой Победы. Так, на одной из секций участники обсудят вопрос расширения совместных усилий для того, чтобы противодействовать героизации нацизма на международных площадках. Доклады на эту тему заслушают в Музее истории Великой Отечественной войны.
Еще одна секция будет посвящена подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. К ней присоединятся в том числе суворовцы, кадеты, курсанты военных училищ, представители молодежных и ветеранских организаций. Все выступления пройдут в Национальной академии наук Беларуси, рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.
- В холле первого этажа организуют выставку фотографий, отражающих выдающиеся события Великой Отечественной войны, героические подвиги белорусов. Участников секции ждут интерактивная презентация республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", экспозиционный комплекс "Знамена Победы". Гости увидят уникальные исторические артефакты, произведения искусства и издания, например подшивку газеты "Раздавим фашистскую гадину". В фойе второго этажа Национальный исторический архив представит подлинные наградные листы, состоится выставка художественных работ "Война глазами современной молодежи". На YouTube-каналах и в соцсетях пройдет прямая трансляция заседания. После завершения работы секции экспозицию смогут посетить учащиеся и студенты.
Несмотря на вынужденный переход в онлайн-режим, организаторы решили не отказываться от выездных заседаний. Так, секция под названием "Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России" пройдет в Жодино на ОАО "БЕЛАЗ".
- Для гостей форума от белорусской стороны мы проведем экскурсию по предприятию, посетим выставку и производство. Среди участников секции - парламентарии, представители местных органов власти, министерств, интеграционных структур, а также руководители крупнейших промышленных предприятий, - сообщила председатель Постоянной комиссии верхней палаты Парламента по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.
К слову, БЕЛАЗ нынче занимает около 30 процентов мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Экспортирует продукцию более чем в 80 стран. Предприятие дважды попало в Книгу рекордов Гиннесса. Белорусский 450-тонник стал самой большой двухосной машиной в мире. С начала этого года БЕЛАЗ существенно диверсифицировал экспортные поставки. Это произошло за счет увеличения доли стран дальнего зарубежья в общем объеме отгрузки, а также освоения новых сегментов рынка горного оборудования. Предприятие развивает сотрудничество с ведущими техническими вузами России, Казахстана и Украины по совместной подготовке специалистов. В частности, БЕЛАЗ и Санкт-Петербургский горный университет намерены создать на базе вуза научно-образовательный центр горнотранспортного машиностроения. А в российском Кузбассе недавно открыли центр технического обслуживания "БЕЛАЗов" - один из самых крупных на просторах СНГ.
Посетят участники форума и агрокомбинат "Дзержинский". Это крупное агропромышленное объединение включает в себя птицефабрику, несколько производственных площадок, сельскохозяйственные филиалы. Специализируются они на мясе и зерновых. В холдинге также занимаются рыбоводством, оптовой и розничной торговлей мясными продуктами. Несмотря на весь негатив от пандемии, агрокомбинат работает стабильно: прибавил и в производстве продукции, и в экспорте. Планируется, что гости осмотрят все объекты агрокомбината, после чего начнет работу секция, посвященная повышению социальной и экономической активности сельской молодежи.
В Национальной библиотеке Беларуси заслушают доклады на тему парламентского сотрудничества. В ходе форума состоится встреча Председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентины Матвиенко с руководителями регионов Беларуси и субъектов России. Также в программе седьмое заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, совместное заседание деловых советов двух стран. А в одном из залов БГУИР в формате видеоконференции пройдет экспертная сессия высокого уровня на тему "Образование как основа сохранения общей исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".
Изменился и формат традиционного Белорусско-Российского молодежного форума. Его первый этап пройдет в онлайн-режиме в канун Форума регионов уже завтра, 25 сентября.
- Планируем с российскими коллегами обсудить молодежную повестку мероприятия. Второй этап состоится в конце текущего года в Минске и Пинске, где мы подведем итоги непростого 2020 года, учитывая обстоятельства пандемии. Несмотря на то что год тяжелый, все наши двусторонние проекты продолжают действовать, развивается межрегиональное сотрудничество, - прокомментировал член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.
Как сообщил заместитель председателя верхней палаты Парламента Анатолий Исаченко, планируется заключить ряд соглашений и коммерческих контрактов на сумму около 750 миллионов долларов:
- Это немного выше уровня прошлогоднего форума. Наиболее крупный - контракт между ОАО "Могилевхимволокно" и российским предприятием "Авангард" на сумму свыше 30 миллионов долларов. Предполагается, что он будет подписан на пленарном заседании. Также одна из тем для обсуждения - как реализуются соглашения, заключенные на предыдущих форумах.
Кстати, по результатам шести предыдущих форумов подписано контрактов на общую сумму 2 млрд долларов.
І Форум регионов Беларуси и России состоялся в Минске в 2014 году. Его главной темой стало "Эффективное развитие агропромышленных комплексов Беларуси и России - важнейшее условие продовольственной безопасности Союзного государства". 300 участников приняли ряд важных решений в сфере агропромышленной интеграции.
II Форум регионов Беларуси и России прошел в Сочи в 2015 году с повесткой "Промышленная политика Союзного государства: общие подходы и региональные аспекты". В рамках форума прошли выставка белорусской продукции и ярмарка товаров народного потребления. В форуме участвовало более 350 представителей Беларуси и России. Заключено контрактов на 230 млн долларов.
III Форум регионов Беларуси и России вновь встречали в Минске в 2016 году. В повестке - "Реализация согласованной социально-экономической политики в Союзном государстве: достижения, проблемы, пути решения и перспективы". Подписано 200 межрегиональных соглашений и торгово-экономических контрактов на сумму более 300 млн долларов.
IV Форум регионов Беларуси и России прошел в Москве в 2017 году. Он обозначил "Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества". Подписано 80 соглашений о сотрудничестве и деловых контрактов на 450 млн долларов.
V Форум регионов Беларуси и России состоялся в Могилеве в 2018 году. На нем были выработаны "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". Заключены соглашения на 540 млн долларов.
VI Форум регионов Беларуси и России прошел в Санкт-Петербурге в 2019 году. Главная тема встречи: "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России". Было достигнуто договоров на 550 млн долларов, заключено 84 соглашения о межрегиональном сотрудничестве. К форуму приурочено открытие в Ленинградской области совместного предприятия по производству белорусских лифтов.