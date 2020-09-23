Минск готовится принять VII Форум регионов Беларуси и России

Через три дня, 28 сентября, в Минске и Минской области начнет работу VII Форум регионов Беларуси и России.

Из-за пандемии коронавируса формат мероприятия поменялся: заседания секций в первый день пройдут в видеоформате. А 29-го в белорусскую столицу прибудет российская делегация. Встреча обещает быть масштабной. В пленарном заседании участвуют около 250 человек с обеих сторон. Планируется заключить контракты на 750 миллионов долларов. Что еще ожидает участников форума?

Организаторами этого знакового для двух стран мероприятия выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального Собрания РФ. В нынешнем году темой форума и традиционного пленарного заседания станет 75-летие Великой Победы. Так, на одной из секций участники обсудят вопрос расширения совместных усилий для того, чтобы противодействовать героизации нацизма на международных площадках. Доклады на эту тему заслушают в Музее истории Великой Отечественной войны.

Еще одна секция будет посвящена подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. К ней присоединятся в том числе суворовцы, кадеты, курсанты военных училищ, представители молодежных и ветеранских организаций. Все выступления пройдут в Национальной академии наук Беларуси, рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

- В холле первого этажа организуют выставку фотографий, отражающих выдающиеся события Великой Отечественной войны, героические под­виги белорусов. Участников секции ждут интерактивная презентация республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", экспозиционный комплекс "Знамена Победы". Гости увидят уникальные исторические артефакты, произведения искусства и издания, например подшивку газеты "Раздавим фашистскую гадину". В фойе второго этажа Национальный исторический архив представит подлинные наградные листы, состоится выставка художественных работ "Война глазами современной молодежи". На YouTube-каналах и в соцсетях пройдет прямая трансляция заседания. После завершения работы секции экспозицию смогут посетить учащиеся и студенты.

Ожидается, что участники форума побывают на агрокомбинате "Дзержинский" под Минском и на знаменитом БЕЛАЗе

Несмотря на вынужденный переход в онлайн-режим, организаторы решили не отказываться от выездных заседаний. Так, секция под названием "Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России" пройдет в Жодино на ОАО "БЕЛАЗ".

- Для гостей форума от белорусской стороны мы проведем экскурсию по предприятию, посетим выставку и производство. Среди участников секции - парламентарии, представители местных органов власти, министерств, интеграционных структур, а также руководители крупнейших промышленных предприятий, - сообщила председатель Постоянной комиссии верхней палаты Парламента по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

К слову, БЕЛАЗ нынче занимает около 30 процентов мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Экспортирует продукцию более чем в 80 стран. Предприятие дважды попало в Книгу рекордов Гиннесса. Белорусский 450-тонник стал самой большой двухосной машиной в мире. С начала этого года БЕЛАЗ существенно диверсифицировал экспортные поставки. Это произошло за счет увеличения доли стран дальнего зарубежья в общем объеме отгрузки, а также освоения новых сегментов рынка горного оборудования. Предприятие развивает сотрудничество с ведущими техническими вузами России, Казахстана и Украины по совместной подготовке специалистов. В частности, БЕЛАЗ и Санкт-Петербургский горный университет намерены создать на базе вуза научно-образовательный центр горнотранспортного машиностроения. А в российском Кузбассе недавно открыли центр технического обслуживания "БЕЛАЗов" - один из самых крупных на просторах СНГ.

Посетят участники форума и агрокомбинат "Дзержинский". Это крупное агропромышленное объединение включает в себя птицефабрику, несколько производственных площадок, сельскохозяйственные филиалы. Специализируются они на мясе и зерновых. В холдинге также занимаются рыбоводством, оптовой и розничной торговлей мясными продуктами. Несмотря на весь негатив от пандемии, агрокомбинат работает стабильно: прибавил и в производстве продукции, и в экспорте. Планируется, что гости осмотрят все объекты агрокомбината, после чего начнет работу секция, посвященная повышению социальной и экономической активности сельской молодежи.

В Национальной библиотеке Беларуси заслушают доклады на тему парламентского сотрудничества. В ходе форума состоится встреча Председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентины Матвиенко с руководителями регионов Беларуси и субъектов России. Также в программе седьмое заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, совместное заседание деловых советов двух стран. А в одном из залов БГУИР в формате видеоконференции пройдет экспертная сессия высокого уровня на тему "Образование как основа сохранения общей исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

БЕЛАЗ занимает около 30 процентов мирового рынка карьерных самосвалов-гигантов. Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ

Изменился и формат традиционного Белорусско-Российского молодежного форума. Его первый этап пройдет в онлайн-режиме в канун Форума регионов уже завтра, 25 сентября.

- Планируем с российскими коллегами обсудить молодежную повестку мероприятия. Второй этап состоится в конце текущего года в Минске и Пинске, где мы подведем итоги непростого 2020 года, учитывая обстоятельства пандемии. Несмотря на то что год тяжелый, все наши двусторонние проекты продолжают действовать, развивается межрегиональное сотрудничество, - прокомментировал член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.

Как сообщил заместитель председателя верхней палаты Парламента Анатолий Исаченко, планируется заключить ряд соглашений и коммерческих контрактов на сумму около 750 миллионов долларов:

- Это немного выше уровня прошлогоднего форума. Наиболее крупный - контракт между ОАО "Могилевхимволокно" и российским предприятием "Авангард" на сумму свыше 30 миллионов долларов. Предполагается, что он будет подписан на пленарном заседании. Также одна из тем для обсуждения - как реализуются соглашения, заключенные на предыдущих форумах.

Кстати, по результатам шести предыдущих форумов подписано контрактов на общую сумму 2 млрд долларов.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Виктор Расторгуев

Из истории форумов

І Форум регионов Беларуси и России состоялся в Минске в 2014 году. Его главной темой стало "Эффективное развитие агропромышленных комплексов Беларуси и России - важнейшее условие продовольственной безопасности Союзного государства". 300 участников приняли ряд важных решений в сфере агропромышленной интеграции.

II Форум регионов Беларуси и России прошел в Сочи в 2015 году с повесткой "Промышленная политика Союзного государства: общие подходы и региональные аспекты". В рамках форума прошли выставка белорусской продукции и ярмарка товаров народного потребления. В форуме участвовало более 350 представителей Беларуси и России. Заключено контрактов на 230 млн долларов.

III Форум регионов Беларуси и России вновь встречали в Минске в 2016 году. В повестке - "Реализация согласованной социально-экономической политики в Союзном государстве: достижения, проблемы, пути решения и перспективы". Подписано 200 межрегиональных соглашений и торгово-экономических контрактов на сумму более 300 млн долларов.

IV Форум регионов Беларуси и России прошел в Москве в 2017 году. Он обозначил "Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества". Подписано 80 соглашений о сотрудничестве и деловых контрактов на 450 млн долларов.

V Форум регионов Беларуси и России состоялся в Могилеве в 2018 году. На нем были выработаны "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". Заключены соглашения на 540 млн долларов.

VI Форум регионов Беларуси и России прошел в Санкт-Петербурге в 2019 году. Главная тема встречи: "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России". Было достигнуто договоров на 550 млн долларов, заключено 84 соглашения о межрегиональном сотрудничестве. К форуму приурочено открытие в Ленинградской области совместного предприятия по производству белорусских лифтов.