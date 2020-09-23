Мишустин призвал муниципалитеты привлекать инвесторов

Премьер-министр Михаил Мишустин советует муниципалитетам наращивать свою налоговую базу, привлекая инвесторов, чтобы компенсировать возможные потери от отмены единого налога на вмененный доход.

"Думаю, что все будет в порядке и вы компенсируете возможные потери из-за отмены ЕНВД", - успокоил он участников форума "Дни лидеров муниципального управления".

Отмена режима, по словам главы правительства, направлена на укрепление налоговой базы муниципалитетов.

Он напомнил, что в Совете Федерации на рассмотрении находятся поправки в Налоговый кодекс, которыми регионы с начала 2021 года смогут устанавливать для каждого района или городского округа индивидуальные нормативные отчисления от упрощенной системы налогообложения с учетом особенностей каждой территории. "Это позволит компенсировать выпадающие доходы из-за отмены ЕНВД", - считает Мишустин.