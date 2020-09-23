Московские пожарные помогли снять кольцо с пальца ребенка

Пожарные помогли снять ребенку застрявшее на пальце кольцо. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным пресс-службы, происшествие случилось утром в среду. На пульт 112 поступил сигнал о том, что в поселке Милицейский, ул. Типографская, 4 девочка не может снять кольцо с пальца. Выручать юную москвичку поехали столичные пожарные. С помощью специального инструмента, пожарные сняли кольцо с пальца девочки. Помощь медиков не потребовалась.