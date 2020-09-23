На что могут рассчитывать выпускники вузов в Беларуси и России

Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, пару месяцев назад десятки тысяч студентов в России и Беларуси получили дипломы о высшем образовании и вышли на рынок труда. Насколько он оказался к ним лоялен, на какие должности и какие зарплаты смогли устроиться вчерашние студенты, могут ли они в будущем рассчитывать на карьерный рост, выясняли репортеры "СОЮЗа".

Как в России

В этом году на рынок труда вышли более 1,5 млн выпускников высших и средних учебных заведений. По данным Минобрнауки России, из них 267 тысяч - это выпускники бакалавриата и специалитета очной формы обучения. То есть те, у кого практически не было возможности совмещать учебу и работу. Именно им приходится тяжелее всего.

По данным hh.ru, с января по август количество вакансий для молодых специалистов в профессиональной области "Начало карьеры" составило 304 тысячи. Это на 19% ниже, чем за тот же период 2019 года. Самым проблемным месяцем для трудоустройства молодых специалистов за полтора года стал этот май: число вакансий для них снизилось на 42% по сравнению с показателями прошлого года.

Сервис по поиску работы SuperJob констатирует: активность работодателей практически полностью восстановилась к концу лета. Это связано с тем, что немало россиян летом отдыхали и не занимались активным поиском работы.

Эксперты отмечают, что сложилась парадоксальная ситуация, при которой в кризисные месяцы искать работу оказалось даже проще, чем до начала режима ограничений. Это касается и рынка труда для молодых специалистов. Сейчас наблюдается рост конкуренции за рабочие места, однако ожидается, что она превысит докризисные показатели лишь к октябрю.

- Начиная с июля отмечается существенный рост вакансий для молодежи - их число превысило прошлогодние показатели на 15% в июле и на 19% в августе, - рассказала Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru. - Со стороны соискателей из числа молодежи динамика резюме с февраля по май 2020 года по сравнению с прошлым годом была умеренно отрицательной - среднемесячное сокращение резюме было на уровне 5%. Однако начиная с июня наблюдается рост - в среднем в течение летних месяцев он составил 22%.

По словам эксперта, конкуренция на рынке труда среди молодых специалистов - одна из самых высоких. Так, по данным hh.ru, с января по август 2020 года она составила 13 резюме на одну вакансию (против 10 годом ранее). Пиковое значение конкуренции - 16 резюме на вакансию - пришлось на май, но к августу оно опустилось до 12.

Работодатели готовы брать выпускников без опыта работы в первую очередь в качестве продавцов. По данным hh.ru, летом в топ-5 специализаций по количеству вакансий для молодежи вошли: продажи; консультирование; группа, в которую входят туризм, гостиницы и рестораны; административный; производство и технологии. При этом зарплаты ниже, чем в прошлом году.

- На конец августа медианное значение предлагаемых зарплат в профобласти "Начало карьеры" составило 34 тысячи рублей, это на 9% ниже, чем в августе 2019 года, - уточнила Ирина Святицкая. - Медианное значение ожидаемых зарплат у самих молодых специалистов составило 28 742 рубля, что на один процент ниже, чем в августе 2019 года.

В России конкуренция на рынке труда среди молодых специалистов - одна из самых высоких: сегодня на одну вакансию приходится в среднем 13 резюме

По данным экспертов, наиболее привлекательными на начальном уровне для молодых специалистов остаются зарплаты в сфере информационных технологий. Компании готовы брать молодых разработчиков на более высокие по рыночным меркам зарплаты. Однако, как рассказали в сервисе по поиску работы SuperJob, по многим отраслям наблюдается прямая зависимость между уровнем образования и зарплатами, на которые претендуют выпускники престижных учебных заведений.

Рейтинг вузов SuperJob указывает на то, что выпускники Московского физико-технического института (МФТИ) являются самыми высокооплачиваемыми техническими специалистами страны - в среднем их зарплата в Москве составляет 180 тысяч рублей.

Выпускники экономических специальностей МГИМО являются лидерами в своем направлении с зарплатой в среднем в 120 тысяч рублей. Среди юридических специальностей на первом месте МГУ, заработок выпускников которого составляет в среднем 115 тысяч рублей.

Как в Беларуси

В Беларуси 18 тысяч выпускников вузов отправились на свои первые рабочие места, которые им предоставило государство. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович рассказал, что все они - выпускники-бакалавры очной формы обучения: "Это 99,9% всех студентов, которые должны были быть распределены. Свое первое рабочее место получили и две тысячи выпускников-магистрантов". Причем на выпускников технических и IT-специальностей заявок от организаций оказалось даже больше, чем вузы смогли предоставить.

Трудоустроиться после окончания белорусского вуза для бывших студентов не составит особого труда. Рабочее место подыщут не только тем, кто получает бесплатное образование, но и тем, кто учится на платном. Беларусь - одна из немногих стран, которая имеет систему госраспределения, при которой получение первого рабочего места выпускнику вуза гарантировано.

Суть белорусской системы проста. В вуз приезжают представители различных организаций, как государственных, так и частных. Они предлагают свои вакансии. Специальная комиссия в составе руководства вуза и представителей профильных министерств принимает решение о распределении выпускника на основании его успеваемости, личных качеств и прочего. Если же выпускник сам нашел организацию, в которой хочет работать, он может принести в вуз письменный запрос на распределение (место будущей работы должно быть строго по специальности). Такие запросы удовлетворяются, если студент включен в базу данных одаренной или талантливой молодежи или запросы поступили из организаций, в которых эти выпускники проходили производственную или преддипломную практику.

Ректор Белорусского государственного педуниверситета Александр Жук говорит, что за три последних года остались без работы всего 15 выпускников: "А мы за это время подготовили почти 2,5 тысячи специалистов. Ежегодно ведем мониторинг закрепляемости наших выпускников на рабочих местах".

По данным Министерства труда и социальной защиты Беларуси, первого июля в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 74,4 тысячи вакансий. Это 83,9% к аналогичному периоду 2019 года. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 60,5% от общего числа.

Как следует из открытых источников, самая высокая конкуренция на порталах по поиску работы по итогам 2019 года наблюдается среди студентов и начинающих специалистов - более 27 резюме на одну вакансию. Однако работодатели готовы нанимать сотрудников без опыта, поэтому данный уровень конкуренции не является критическим.