24 сентября на экраны Союзного государства выходит фильм "Стрельцов" с Александром Петровым в главной роли

Роль прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова сыграл двукратный лауреат премии "Золотой орел" актер Александр Петров.

Александр Петров: Мне кажется, футбол был в моей жизни для того, чтобы я снялся в "стрельцове". Централ Партнершип

Александр, знаю, что в детстве вы тоже мечтали стать футболистом.

Александр Петров: Да, и я "закрыл" эту детскую мечту только лишь тогда, когда снялся в фильме "Стрельцов".

Вы даже играли в областной команде "Славич"?

Александр Петров: Лет в десять я начал ходить в футбольную секцию, а позже играл за единственную в Переславле-Залесском команду "Славич". Мы даже участвовали в чемпионате области, ездили по соседним городам. Тогда я мечтал стать профессиональным футболистом.

И о Стрельцове знали?

Александр Петров: Все, что можно было посмотреть и прочитать на тему футбола, я изучил. Мне теперь кажется, что футбол был в моей жизни для того, чтобы я снялся в "Стрельцове".

Появление проекта "Стрельцов" вас не удивило?

Александр Петров: Такая фигура и такая судьба не могут не заинтересовать продюсеров. И вот четыре года назад я увидел информацию о проекте "Стрельцов" режиссера Ильи Учителя. Удивился другому: я был назван исполнителем главной роли. Потом информация с сайта пропала, и я решил, что с фильмом передумали. А когда позвонили, с удовольствием отправился на кастинг. Хотя, мне кажется, Илья Учитель не очень-то хотел меня утверждать на эту роль.

Но вы его убедили?

Александр Петров: Убедил. Но подумал, что он еще пожалеет, что меня выбрал, потому что я буду доканывать его своими придирками.

Вы знаете, за что посадили Стрельцова?

Александр Петров: Есть множество версий. Мы не пытались "дословно" реконструировать события, но самые важные вехи в жизни спортсмена обозначили.

Как проходили съемки?

Александр Петров: Мы с режиссером, тоже футбольным фанатом, подошли к работе трепетно. Илья придумал очень крутую штуку: он внедрил в игры того времени современные голы. Это придает сюжету динамику. Перед нами не стояла задача показать, как тогда играли. Конечно, двигались медленнее, чем в современном футболе.

Вместе с вами снимались и настоящие спортсмены.

Александр Петров: Профессиональные футболисты. И дублеры у нас были профессионалы. Детальная проработка футбольных сцен поможет зрителям сопереживать и полностью погрузиться в атмосферу игры того времени.

Александр, представьте на минуту, что вам предложили сыграть за сборную России. Вы вышли бы на поле?

Александр Петров: Вышел бы минут на пять - десять. Но только для того, чтобы повеселить зрителей. Исключительно, как говорится, шутки ради, потому что моя профессия другая. Я артист. Более того, мне кажется, что и моя физическая форма сейчас не та, какая была в юности.

Расскажите о своих партнерах по фильму.

Александр Петров: Мне кажется, что с Витей Добронравовым у нас очень интересная линия получилась: сопернические отношения. Саня Яценко превосходно играет роль партийного чиновника. А из Хаева получился отличный тренер. Со Стасей Милославской мы давно знакомы, работали вместе в Театре имени Ермоловой. Мы с ней очень старались на этом фильме. Оставались после каждой смены и репетировали. Съемочная группа уезжала отдыхать, а мы продолжали репетировать.

Скажите, чем еще, на ваш взгляд, интересен фильм?

Александр Петров: Это кино об удивительной и трагической судьбе известного человека: история о том, как он жил, кого любил, как боролся с системой. Да, мы слегка романтизируем фигуру футболиста Стрельцова. Да, в реальной жизни у них с женой Аллой не было таких взаимоотношений. Они развелись, когда его посадили, и потом больше не встречались. Любовная линия вымышлена. Но в нашем представлении такой человек, как Стрельцов, "любил насмерть". И в футбол играл так же. Фильм будет интересен всем: и мальчикам, и девочкам, и взрослым, и молодым.

У вас это не первая спортивная роль. Во второй части спортивной драмы "Лед" вы вернулись к своей роли. Но на этот раз у картины был другой режиссер - Жора Крыжовников.

Режиссер фильма Илья Учитель поначалу не хотел утверждать меня на роль Эдуарда Стрельцова

Александр Петров: Жора Крыжовников - это мой режиссер. С ним мы сняли "Звоните ДиКаприо!". (Жора Крыжовников - псевдоним сценариста и режиссера Андрея Першина, который он взял в 2010 году, чтобы избавиться от амплуа "телевизионного ремесленника". Однако вскоре сценарист вновь вернулся к телевизионным проектам - в 2014 году он начал работу над комедийным белорусско-российским сериалом "Кухня". - Прим. автора.)

На весы встаете каждый день?

Александр Петров: Не помню, когда вставал на весы.

У вас есть роли, за которые стыдно?

Александр Петров: Нет. Может, где-то что-то не получилось.

Продолжаете заниматься отелем Petrov Avenue в родном Переславле-Залесском?

Александр Петров: Я очень люблю свой родной город. Я вложил в этот проект достаточно много честно заработанных денег. Когда-то я мечтал стать мэром и развивать регион. Поэтому мне хочется развивать здесь культуру.