Александр, знаю, что в детстве вы тоже мечтали стать футболистом.
Александр Петров: Да, и я "закрыл" эту детскую мечту только лишь тогда, когда снялся в фильме "Стрельцов".
Вы даже играли в областной команде "Славич"?
Александр Петров: Лет в десять я начал ходить в футбольную секцию, а позже играл за единственную в Переславле-Залесском команду "Славич". Мы даже участвовали в чемпионате области, ездили по соседним городам. Тогда я мечтал стать профессиональным футболистом.
И о Стрельцове знали?
Александр Петров: Все, что можно было посмотреть и прочитать на тему футбола, я изучил. Мне теперь кажется, что футбол был в моей жизни для того, чтобы я снялся в "Стрельцове".
Появление проекта "Стрельцов" вас не удивило?
Александр Петров: Такая фигура и такая судьба не могут не заинтересовать продюсеров. И вот четыре года назад я увидел информацию о проекте "Стрельцов" режиссера Ильи Учителя. Удивился другому: я был назван исполнителем главной роли. Потом информация с сайта пропала, и я решил, что с фильмом передумали. А когда позвонили, с удовольствием отправился на кастинг. Хотя, мне кажется, Илья Учитель не очень-то хотел меня утверждать на эту роль.
Но вы его убедили?
Александр Петров: Убедил. Но подумал, что он еще пожалеет, что меня выбрал, потому что я буду доканывать его своими придирками.
Вы знаете, за что посадили Стрельцова?
Александр Петров: Есть множество версий. Мы не пытались "дословно" реконструировать события, но самые важные вехи в жизни спортсмена обозначили.
Как проходили съемки?
Александр Петров: Мы с режиссером, тоже футбольным фанатом, подошли к работе трепетно. Илья придумал очень крутую штуку: он внедрил в игры того времени современные голы. Это придает сюжету динамику. Перед нами не стояла задача показать, как тогда играли. Конечно, двигались медленнее, чем в современном футболе.
Вместе с вами снимались и настоящие спортсмены.
Александр Петров: Профессиональные футболисты. И дублеры у нас были профессионалы. Детальная проработка футбольных сцен поможет зрителям сопереживать и полностью погрузиться в атмосферу игры того времени.
Александр, представьте на минуту, что вам предложили сыграть за сборную России. Вы вышли бы на поле?
Александр Петров: Вышел бы минут на пять - десять. Но только для того, чтобы повеселить зрителей. Исключительно, как говорится, шутки ради, потому что моя профессия другая. Я артист. Более того, мне кажется, что и моя физическая форма сейчас не та, какая была в юности.
Расскажите о своих партнерах по фильму.
Александр Петров: Мне кажется, что с Витей Добронравовым у нас очень интересная линия получилась: сопернические отношения. Саня Яценко превосходно играет роль партийного чиновника. А из Хаева получился отличный тренер. Со Стасей Милославской мы давно знакомы, работали вместе в Театре имени Ермоловой. Мы с ней очень старались на этом фильме. Оставались после каждой смены и репетировали. Съемочная группа уезжала отдыхать, а мы продолжали репетировать.
Скажите, чем еще, на ваш взгляд, интересен фильм?
Александр Петров: Это кино об удивительной и трагической судьбе известного человека: история о том, как он жил, кого любил, как боролся с системой. Да, мы слегка романтизируем фигуру футболиста Стрельцова. Да, в реальной жизни у них с женой Аллой не было таких взаимоотношений. Они развелись, когда его посадили, и потом больше не встречались. Любовная линия вымышлена. Но в нашем представлении такой человек, как Стрельцов, "любил насмерть". И в футбол играл так же. Фильм будет интересен всем: и мальчикам, и девочкам, и взрослым, и молодым.
У вас это не первая спортивная роль. Во второй части спортивной драмы "Лед" вы вернулись к своей роли. Но на этот раз у картины был другой режиссер - Жора Крыжовников.
Александр Петров: Жора Крыжовников - это мой режиссер. С ним мы сняли "Звоните ДиКаприо!". (Жора Крыжовников - псевдоним сценариста и режиссера Андрея Першина, который он взял в 2010 году, чтобы избавиться от амплуа "телевизионного ремесленника". Однако вскоре сценарист вновь вернулся к телевизионным проектам - в 2014 году он начал работу над комедийным белорусско-российским сериалом "Кухня". - Прим. автора.)
На весы встаете каждый день?
Александр Петров: Не помню, когда вставал на весы.
У вас есть роли, за которые стыдно?
Александр Петров: Нет. Может, где-то что-то не получилось.
Продолжаете заниматься отелем Petrov Avenue в родном Переславле-Залесском?
Александр Петров: Я очень люблю свой родной город. Я вложил в этот проект достаточно много честно заработанных денег. Когда-то я мечтал стать мэром и развивать регион. Поэтому мне хочется развивать здесь культуру.