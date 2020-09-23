На фестивале в Севастополе белорусы в призерах

В шестнадцатый раз город-герой Севастополь принимал Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе". Его президент народный артист СССР Владимир Меньшов сказал "СОЮЗу":

- Наш кинофорум посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все мы черпаем силы в родной истории, и фраза "победили вместе" - это яркая метафора мирного сосуществования народов...

Кинофорум снова подтвердил статус крупнейшего в России. В его конкурсных программах было показано 144 ленты из 37 стран мира и 21 региона России; 24 картины шли вне конкурса. Программа включала конкурс документальных фильмов, телевизионный, конкурс кино­школ. Его судила известный белорусский документалист Галина Адамович. Телевизионный конкурс включал пять номинаций, а судил его тоже представитель Беларуси - Андрей Басс.

- Программа документальных фильмов сформирована таким образом, что есть память - фильмы, посвященные памяти о войне, а есть отражение - вот мы победили вместе, а теперь надо жить вместе, - отметил председатель жюри известный российский режиссер Владимир Хотиненко.

Гран-при получил фильм-покаяние "Переход" итальянских режиссеров Микеле Манцолини и Федерико Ферроне - об итальянском солдате, который отправляется на советский фронт.

В конкурсных программах фестиваля в Севастополе было показано 144 фильма из 37 стран мира

Лучшим полнометражным фильмом стал российский "Реанимация". Приз зрительских симпатий у ленты "Жанин" белорусского режиссера Владимира Бокуна. В нем рассказывается о Янине-Жанин Сташко, которая в свои 88 лет проехала почти две тысячи километров, чтобы побывать во Франции, где родилась и прожила 16 лет...