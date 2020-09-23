На Платоновском фестивале прошли хореографические вечера

Отмечающий десятилетие Платоновский фестиваль искусств в Воронеже лишился в этом году международной программы, но не международного уровня. Фестиваль под руководством режиссера Михаила Бычкова стал для театралов традиционной точкой притяжения: "своими" здесь ощущали себя мэтры Деклан Доннеллан, Анатолий Васильев, Михаэль Тальхаймер, Анжелен Прельжокаж. Аналогов мультижанровой программе фестиваля в центральной России нет.

В этом году из-за пандемии фестиваль переформировал афишу. А вместо залатывания дыр зарубежной программы предложил "Воронежский кейс. Фестивальный формат". Значительное место в нем заняли танцевальные спектакли. Еще несколько лет назад, до приезда Нидерландского театра танца, труппы Уэйна Макгрегора, компании Прельжокажа, никому и в голову не пришло бы искать в Воронеже хореографические спектакли. А теперь!

В "Воронежский кейс" вошли вечер Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского, осуществленный в 2019 году в Театре оперы и балета, и две работы танцевальной труппы Камерного театра - проект "Танцуем Мандельштама" и премьера спектакля "Плот Медузы" Павла Глухова. Хорошо зная танцовщиков, с которыми работает, Глухов концентрирует внимание на их достоинствах . Но спектакль начинает расползаться на концертные номера, порой броские до эстрадности, и теряет свойственное Глухову чувство формы. Этого же чувства не хватило и постановке Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского "Anima". Она пытается "пересказать своими словами" балеты Форсайта, но уступает им отсутствием идеи, которая и движет его танец стальных машин, задавая ритм, пластику, форму па. Более цельной выглядит гайдуковская "Арлекинада. New". Она задумана как современный пересказ старого балета Петипа, любившего противостояние лирической и эксцентрической героинь и их партнеров. Сборная восьми хореографов не сделала художественным событием и проект "Танцуем Мандельштама", которые проекты требует участия драматургов и режиссеров.

Но если не ставить амбициозные задачи, как на вечерах Платоновского фестиваля, в балете не будет развития жанра, новых имен, прыжков из "середняков" в мастера.