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23.09.2020 20:27
Рубрика: Культура

Мандельштама станцевали

На Платоновском фестивале прошли хореографические вечера
Текст: Анна Галайда
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8269)
Отмечающий десятилетие Платоновский фестиваль искусств в Воронеже лишился в этом году международной программы, но не международного уровня. Фестиваль под руководством режиссера Михаила Бычкова стал для театралов традиционной точкой притяжения: "своими" здесь ощущали себя мэтры Деклан Доннеллан, Анатолий Васильев, Михаэль Тальхаймер, Анжелен Прельжокаж. Аналогов мультижанровой программе фестиваля в центральной России нет.
Проект "Танцуем Мандельштама" Камерного театра был показан на Платоновском фестивале в Воронеже. Фото: Андрей Парфенов Проект "Танцуем Мандельштама" Камерного театра был показан на Платоновском фестивале в Воронеже. Фото: Андрей Парфенов
Проект "Танцуем Мандельштама" Камерного театра был показан на Платоновском фестивале в Воронеже. Фото: Андрей Парфенов

В этом году из-за пандемии фестиваль переформировал афишу. А вместо залатывания дыр зарубежной программы предложил "Воронежский кейс. Фестивальный формат". Значительное место в нем заняли танцевальные спектакли. Еще несколько лет назад, до приезда Нидерландского театра танца, труппы Уэйна Макгрегора, компании Прельжокажа, никому и в голову не пришло бы искать в Воронеже хореографические спектакли. А теперь!

Фото: Предоставлено Красноярским театром оперы и балета имени Хворостовского
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В "Воронежский кейс" вошли вечер Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского, осуществленный в 2019 году в Театре оперы и балета, и две работы танцевальной труппы Камерного театра - проект "Танцуем Мандельштама" и премьера спектакля "Плот Медузы" Павла Глухова. Хорошо зная танцовщиков, с которыми работает, Глухов концентрирует внимание на их достоинствах . Но спектакль начинает расползаться на концертные номера, порой броские до эстрадности, и теряет свойственное Глухову чувство формы. Этого же чувства не хватило и постановке Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского "Anima". Она пытается "пересказать своими словами" балеты Форсайта, но уступает им отсутствием идеи, которая и движет его танец стальных машин, задавая ритм, пластику, форму па. Более цельной выглядит гайдуковская "Арлекинада. New". Она задумана как современный пересказ старого балета Петипа, любившего противостояние лирической и эксцентрической героинь и их партнеров. Сборная восьми хореографов не сделала художественным событием и проект "Танцуем Мандельштама", которые проекты требует участия драматургов и режиссеров.

Но если не ставить амбициозные задачи, как на вечерах Платоновского фестиваля, в балете не будет развития жанра, новых имен, прыжков из "середняков" в мастера.

Культура Театр Танец

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