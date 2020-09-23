На Украине может появиться международный центр борьбы с дезинформацией

Неожиданное предложение высказал в ходе своего выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал создать под эгидой Организации Объединенных Наций международную штаб-квартиру по противодействию распространению дезинформации. Причем разместить центр могут именно в Киеве.

"Наша планета уже не такая большая. Это доказывают информационные угрозы миру. Когда дезинформация и "фейк-ньюс" могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательные процессы", - пояснил свою идею украинский лидер, которого цитирует ТАСС.

Зеленский отметил, что Украина не только "готова инициировать" создание такой организации, но и размещение ее в Киеве.

Еще одно предложение касалось "продовольственной безопасности человечества". Сделать вклад в ее обеспечение, по словам Зеленского, Украина готова, поскольку "не может остаться в стороне" в условиях общемирового снижения качества жизни и роста угрозы голода для миллионов людей. Он добавил, что миру нужно сообща преодолевать серьезный экономический кризис, который вызван пандемией коронавируса.