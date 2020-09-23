НАСА: МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора

Маневр уклонения Международной космической станции (МКС) от неизвестного космического мусора планируется выполнить в ночь на среду. Сообщение об этом опубликовано на сайте НАСА.

Специалисты в центре управления полетом в Хьюстоне отслеживают фрагмент космического мусора, который, как ожидается, пролетит на расстоянии нескольких километров от МКС, пишет РИА Новости. Маневр уклонения будет выполнен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс", пристыкованного к станции. При этом экипаж - россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди - на время пролета мусора укроется в корабле "Союз".

Ранее сообщалось, что на седьмое октября запланирована очередная коррекция орбиты МКС. Это необходимо для формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-17". После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты станции увеличится на 400 метров и составит 419,8 км над поверхностью Земли.