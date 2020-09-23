Выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с трибуны ООН - это прежде всего популяризация в мире и в регионе Центральной Евразии, включая постсоветские страны, опыта реформ, семимильными шагами трансформирующих эту страну.

Темпы узбекских экономических реформ просто поражают. Предыдущий 2019 год был объявлен Годом активных инвестиций и социального развития. В этот год объем прямых иностранных инвестиций вырос в 3,7 раза по сравнению с 2018 годом (с 3,1 до 4,2 миллиарда долларов США). При этом доля инвестиций в валовом внутреннем продукте достигла 37 процентов. В том же 2019 г. темпы экономического роста составили 5,6 процента, причем объем производства промышленной продукции вырос на 6,6 процента. Настоящий прорыв произошел в сфере экспорта - он увеличился на 28 процентов! Золотовалютные резервы в 2019 г. выросли на 2,2 миллиарда долларов и достигли 28,6 миллиарда долларов.

В 2019 г. темпы экономического роста составили 5,6%, причем объем производства промышленной продукции вырос на 6,6%. Настоящий прорыв произошел в сфере экспорта - он увеличился на 28%

В 2019 г. впервые за последние 10 лет улучшились позиции Узбекистана в рейтинге кредитного риска Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" страна поднялась на семь позиций и заняла 8-е место среди 190 государств по показателю регистрации бизнеса, вошла в число лучших стран-реформаторов. Один из наиболее авторитетных журналов по бизнес-проблематике в мире - The Economist (Великобритания) признал Узбекистан страной года - государством, где реформы с 2017 года осуществляются наиболее быстрыми темпами.

Узбекские реформы построены на фундаментальной рыночной основе. В результате реформ в прошлом году создано 93 тысячи новых субъектов предпринимательства, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. В стране реализуется программа "Каждая семья - предприниматель". Ставка налога на добавленную стоимость снижена с 20 до 15 процентов. Это открывает дополнительные возможности для развития бизнеса. Происходит "выход" экономики из "серой зоны". В рамках налоговой реформы налоговая нагрузка на заработную плату снижена почти в 1,5 раза. В результате число работающих в официальном секторе экономики увеличилось в течение года на 500 тысяч человек. Согласно новому Налоговому кодексу с 2020 г. количество видов налогов сокращено с 13 до 9.

Правительство Узбекистана постоянно подчеркивает, что реформы в сфере экономики направлены на повышение благосостояния граждан страны. Как отметил глава государства в ходе выступления в ООН: "Мы впервые открыто заявили о нашей решимости сократить бедность. Добиваемся этого посредством развития предпринимательства и создания дополнительных рабочих мест, улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды, строительства современной инфраструктуры, обучения людей новым профессиям и навыкам оказания адресной социальной помощи".

Следует отметить, что международный кризис, связанный с распространением COVID-19, лишь немного снизил потрясающие темпы социально-экономического развития, набранные Узбекистаном при Мирзиёеве. Такие авторитетные международные финансовые институты, как Всемирный банк и Международный валютный фонд, отмечают, что Узбекистан является одним из немногих государств, где не допущен спад экономики, и прогнозируют заметный рост в последующие годы. Объем иностранных инвестиций в экономику Узбекистана по итогам первого полугодия 2020 г. снова заметно вырос и составил 4,8 миллиарда долларов, в том числе прямых - 3,2 миллиарда долларов. Международные валютные резервы страны увеличились почти на 5,5 миллиарда долларов и сегодня составляют 34 миллиарда долларов США.

За этими цифрами стоят реальные крупные проекты в области металлургии, нефтяной, химической, электротехнической промышленности, сфере производства строительных материалов, фармацевтической, текстильной, кожевенно-обувной и иных отраслях. Всего в 2020 году в Узбекистане только в промышленном секторе планируется реализация проектов общей стоимостью 11 миллиардов долларов. Успешный опыт реализации социально-экономических преобразований и стратегии экономического роста в условиях эпидемии дает лидеру Узбекистана полное моральное право выдвинуть предложение разработать Международный кодекс о добровольных обязательствах государств перед странами-партнерами и своими гражданами в период пандемий.

Экономические реформы невозможны без реформ политических и институциональных. В результате широкомасштабных мер по политической и экономической модернизации происходит становление нового Узбекистана. Демократические преобразования приобретают необратимый характер. Выборы в парламент продемонстрировали возросшие политическую активность населения и партий, роль институтов гражданского общества, влияние и значение средств массовой информации. В парламентских выборах, прошедших в Узбекистане в декабре 2019 года, приняли участие 825 наблюдателей из 50 стран и 10 международных организаций. Узбекистан впервые принял полномасштабную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в составе 316 человек. Успешно прошедшие выборы дают Мирзиёеву основание выдвинуть предложение принять специальную резолюцию ГА ООН о повышении роли парламентов в достижении целей устойчивого развития и обеспечении прав человека.

В результате реформ в Узбекистане наблюдается резкое улучшение ситуации с соблюдением прав человека. Все больше усиливается роль женщин в государственном управлении. В новом парламенте число женщин-депутатов увеличилось в два раза! В стране предприняты решительные меры по искоренению принудительного и детского труда. Принята Национальная стратегия по правам человека, создана Общественная палата. В 2020 году 50 тысячам лиц без гражданства, проживающим в республике, предоставлено гражданство Узбекистана.

В стране коренным образом улучшилась ситуация с обеспечением свободы совести и вероисповедания. Поддерживается межнациональное согласие и межконфессиональная толерантность. На новый уровень поднята бескомпромиссная борьба с коррупцией, создано Агентство по противодействию коррупции. Многое делается для того, чтобы каждый молодой человек смог занять достойное место в обществе и реализовать свой потенциал. В Узбекистане действуют молодежные парламенты, Агентство по делам молодежи. Этот приоритет очевиден с учетом того, что, как заметил Мирзиёев в своем выступлении в ООН, более половины населения Узбекистана составляет молодежь. В этом контексте логично звучит и предложение президента Узбекистана поддержать продвижение Конвенции ООН о правах молодежи.

Успешные реформы невозможны без эффективной внешней политики. Ключевым геополитическим приоритетом Узбекистана является обеспечение стабильности и эффективного международного сотрудничества в Центральной Азии. Миролюбивая политика президента Мирзиёева в считаные годы фундаментально изменила ситуацию в этом регионе. Между соседними постсоветскими странами создана атмосфера добрососедства и взаимного доверия, дружбы и уважения. В результате за последние четыре года объем взаимной торговли между этими странами вырос почти в пять раз. Осуществляются сотни новых совместных проектов и программ. По инициативе президента Узбекистана, которая была выдвинута на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, регулярными стали консультативные встречи глав государств Центральной Азии, которые позволяют наметить дальнейшие направления углубления сотрудничества.

Описанные выше внешнеполитические достижения Узбекистана стали основанием для выдвижения Мирзиёевым ряда инициатив для Центральной Азии: принять специальную резолюцию Генассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, учредить Международный день защиты и восстановления экологических систем, что позволит привлечь внимание международной общественности к ряду экологических проблем региона, провести в г. Ташкенте Международную конференцию, посвященную 10-летию совместного плана действий стран Центральной Азии по реализации Глобальной контртеррористической стратегии. Как акцентирует Мирзиёев: "Сегодня перед государствами Центральной Азии стоит важная стратегическая задача - обеспечить глубокую интеграцию нашего региона в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры". В этой связи Узбекистан предлагает учредить под эгидой ООН Региональный центр по развитию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности Европы и Азии.

Узбекистан принимает на себя все большую долю ответственности за поддержание мира в соседнем Афганистане, без чего невозможна стабильность во всей Центральной Евразии. Состоявшаяся в марте 2018 года Ташкентская конференция высокого уровня по Афганистану ознаменовала новый этап в мобилизации усилий мирового сообщества для урегулирования афганской проблемы. Узбекистан заметно расширил двусторонние связи с Афганистаном, включая договоренности по осуществлению ряда крупных совместных проектов. В этом контексте нельзя не воспринять позитивно инициативу, озвученную главой Узбекистана, создать новый формат международного сотрудничества по Афганистану в виде постоянно действующего комитета при ООН.

Развитие отношений с Россией является одним из приоритетов внешней политики Узбекистана. Резко вырос товарооборот между нашими странами. Реализуются совместные проекты, в том числе в сфере высоких технологий. В Узбекистане активно обсуждается вопрос о возможности вступления в ЕАЭС. Для этого есть ряд важных экономических предпосылок.

Сегодня 80 процентов узбекских внешнеторговых грузов перевозится транзитом через Россию, Казахстан и Кыргызстан. 50 процентов экспорта готовой продукции, а по некоторым позициям - свыше 80 процентов, приходится на долю этих же трех стран. Объем двусторонней торговли с 2015 по 2019 г. вырос с 4455 млн долларов до 6626 млн долларов. В период 2014-2019 гг. объем российских инвестиций в Узбекистан составил 8,83 млрд долларов.

Успешный опыт узбекских реформ может оказаться интересным и для россиян, а их популяризация президентом Мирзиёевым с трибуны ООН - один из каналов распространения этого опыта.