Объем утилизированных отходов может быть удвоен в этом году

Увеличить объем утилизированных отходов до значений, превышающих 5 млн тонн уже в этом году планирует Российский экологический оператор (РЭО). Об этом заявил глава организации Илья Гудков.

"По утилизации наши достижения пока еще скромные - всего 2,7 млн тонн, - сообщил Илья Гудков. - В этом году планируется увеличение показателя почти в два раза", - сказал он.

Всего за год в России накапливается 65 млн тонн твердых коммунальных отходов, то есть почти полтонны на одного человека. Такие данные привел руководитель РЭО.

При этом обработать удается только 18,2 млн тонн отходов - таковы результаты прошлого года, когда объем был удвоен по сравнению с предыдущим периодом.

Национальный проект "Экология" стартовал в 2019 года. За пять лет в его рамках должны быть достигнуты цели по повышению эффективности обращения с отходами производства и потребления, снижено загрязнение воздуха в крупных городах и промышленных центрах. Также стоят задачи по повышению качества питьевой воды в стране и сохранению растений и животных.