Новости

В регионах возродят производство льна для швейной промышленности 16:33
Объем утилизированных отходов может быть удвоен в этом году 16:24
СМИ сообщили о массовом заражении звезд коронавирусом на "Кинотавре" 16:09
МВД закрыло "черный банк", обналичивший миллиард рублей 16:07
В Кронштадте почтили память экипажа линкора "Марат" 16:05
Эксперты: более 55% автомобилей на вторичном рынке со "скрученным" пробегом 15:48
В Госдуму внесен законопроект о времени показа титров фильмов 15:45
Найдено место падения истребителя Су-30 под Тверью 15:38
В Казани водитель автобуса сбил инспектора ГИБДД 15:36
В псковской больнице выявили вспышку коронавируса 15:34
Бен Аффлек снова хочет сольный фильм про Бэтмена 15:28
Москвичи стали реже пользоваться такси 15:14
Путин: Материнский капитал будет ежегодно индексироваться 15:14
Путин: Россия потратит 1 трлн рублей на решение экологических проблем 15:11
Путин поручил проработать вопрос изыскания средств на строительство дорог 15:09
Матвиенко: В российском обществе сформировался запрос на стабильность 15:04
В Ростове из-за пассажиров без масок будут останавливать автобусы 15:02
Названа причина смерти аспирантки, ставшей жертвой историка Соколова 14:58
Минвостокразвития усовершенствует законы для резидентов Арктики 14:57
Следователи просят арестовать рэпера Эллея, устроившего ДТП в центре Москвы 14:56
Британская армия будет помогать полиции в борьбе с COVID-19 14:48
В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за угроз взрыва 14:44
Правительство внесет изменения в градостроительный кодекс 14:44
Совфед проведет общественные слушания по бюджету с участием регионов 14:38
Путин: Все вновь избранные коллеги должны оправдать доверие избирателей 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
23.09.2020 16:24
Рубрика: Общество

Объем утилизированных отходов может быть удвоен в этом году

Текст: Алексей Дуэль

Увеличить объем утилизированных отходов до значений, превышающих 5 млн тонн уже в этом году планирует Российский экологический оператор (РЭО). Об этом заявил глава организации Илья Гудков.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Что мешает начать массово сортировать мусор

"По утилизации наши достижения пока еще скромные - всего 2,7 млн тонн, - сообщил Илья Гудков. - В этом году планируется увеличение показателя почти в два раза", - сказал он.

Всего за год в России накапливается 65 млн тонн твердых коммунальных отходов, то есть почти полтонны на одного человека. Такие данные привел руководитель РЭО.

При этом обработать удается только 18,2 млн тонн отходов - таковы результаты прошлого года, когда объем был удвоен по сравнению с предыдущим периодом.

Национальный проект "Экология" стартовал в 2019 года. За пять лет в его рамках должны быть достигнуты цели по повышению эффективности обращения с отходами производства и потребления, снижено загрязнение воздуха в крупных городах и промышленных центрах. Также стоят задачи по повышению качества питьевой воды в стране и сохранению растений и животных.

Общество Экология "Мусорная" реформа Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин заявил о скорой регистрации в РФ второй вакцины от COVID
Госдума одобрила поправки о зарплатах бюджетников
Мишустин призвал создавать на Дальнем Востоке комфортные условия для жизни
Совфед примет пакет законов по поправкам к Конституции до конца ноября
Россия вышла на второе место в мире по количеству тестов на COVID-19
Будет ли введен новый карантин из-за коронавируса
В России изменились правила приема детей в школы