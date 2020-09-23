В 1000-летнем тексте нашли описание изобретения XX века

Ученые из Университетского колледжа Лондона опубликовали в какой-то степени сенсационное исследование, доказывающее, что хромистая сталь была изобретена на 1000 лет раньше, чем считалось до сих пор.

Полностью исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science, а коротко о нем рассказывает Eurek Alert. Считается, что коррозионно-стойкие нержавеющие стали с добавлением хрома были изобретены чуть более 100 лет назад. Хромистую сталь называют одной из главных инноваций XX века.

Однако британские археологи в своей работе утверждают, что на самом деле изобретение было сделано как минимум на 1000 лет раньше. В рамках исследования они изучили целый ряд средневековых персидских рукописей. Они искали описание "рецептов" изготовления стали.

Особое внимание привлекла рукопись "аль-Джамахир фи Марифа аль-Джавахир", датируемая X-XI веками и написанная персидским ученым Абу-Райханом Бируни. В ней описан единственный известный "рецепт" изготовления тигельной стали. Рукопись рассказывает о таинственном ингредиенте, в которым современные ученые узнали хром.

Ориентируясь по указаниям древних письменных источников, археологи добрались до памятника Чахак на юге Ирана. С XII по XIX века нашей эры это был широко известный центр производства стали. Кроме того, это единственный археологический объект в границах Ирана, где были найдены свидетельства изготовления тигельной стали.

Кстати, найти его оказалось нелегко, поскольку многие деревни в Иране носят название Чахак. Прибыв все-таки в правильное место, исследователи нашли отходы производства стали, датируемые XI-XII веками нашей эры. Из шлака они извлекли остатки древесного угля, которые и подвергли процедуре радиоуглеродного датирования.

Затем был проведен анализ с использованием сканирующей электронной микроскопии. Он позволил идентифицировать остатки рудного минерала хромита, который и был описан в рукописи Бируни как "таинственный ингредиент".

Также были исследованы частицы стали, найденной здесь же в шлаке и датированной тем же периодом времени. Анализ показал, что в этой стали присутствует 1-2 массовых процента хрома. Это свидетельствует о том, что хромистая сталь действительно была известна металлургам еще 1000 лет назад.

"Наше исследование дает первое свидетельство преднамеренного добавления хрома в процессе производства стали, - говорит ведущий автор работы доктор Рахил Алипур. - Мы считаем, что это был персидский феномен. Это исследование не только предоставляет самые ранние известные доказательства производства хромистой стали еще в XI веке нашей эры. Оно также предоставляет химический индикатор, который может помочь идентифицировать артефакты из тигельной стали, хранящиеся в музеях и частных археологических коллекциях, вплоть до места их происхождения".