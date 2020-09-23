Отмена роуминга между Россией и Беларусью планируется с первого октября

24 сентября операторы связи России и Беларуси должны завершить все необходимые процедуры, связанные с подготовкой отмены роуминга между нашими странами. Ожидается, что звонки на сотовый телефон станут тарифицироваться по новым правилам уже с первого октября 2020 года.

"Белорусской стороной в рамках видеоконференции был обозначен ряд требующих оперативного решения вопросов межоператорского взаимодействия, необходимых для завершения к первому октября 2020 года работы по отмене роуминга на территории Союзного государства, включая тестирование пропуска роумингового трафика и реализацию совместных мероприятий по выявлению и пресечению "фрода" (несанкционированного использования ресурсов и сервисов. - Ред.) на сетях электросвязи", - информирует официальный сайт Министерства связи и информатизации Беларуси.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота накануне в эфире телеканала "Беларусь 1" также заявил, что "министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже - посмотрим, но работа ведется", конкретизировав, что "обещания, что до конца года все-таки этот вопрос решим", были даны на последнем межправительственном совещании министерств.

Стоит отметить, что реализация всего комплекса мероприятий до указанной даты полностью соответствует задачам, прописанным в "дорожной карте" по отмене роуминга в границах Союзного государства, которая была утверждена в декабре 2019 года.

Отмена роуминга подразумевает то, что бесплатными станут входящие звонки. Если же вам необходимо будет позвонить на номер абонента, то такие звонки будут тарифицироваться по прежним правилам. Сегодня, напомним, стоимость минуты разговора по российской SIM-карте с абонентом в Беларуси стоит порядка 30 рублей у любого из сотовых операторов.

После отмены роуминга бесплатными для россиян и белорусов станут входящие звонки

Напомним, вопрос отмены роуминга между нашими странами возник в повестке дня достаточно давно. В 2017 году на Форуме регионов Беларуси и России на эту тему высказалась Валентина Матвиенко. "Конечно, диковато, между Россией и Беларусью роуминг… А мы хотим, чтобы наши люди общались, регионы общались", - эмоционально заявила тогда спикер Совета Федерации.

При этом до относительно недавнего времени существовали достаточно серьезные технические причины. Так, в Беларуси не было межрегионального роуминга, в то время как в России он существовал до первого июня 2019 года.