В Китае первого ноября стартует перепись населения, которая проводится раз в десять лет. Для ее проведения мобилизовали семь миллионов госслужащих. Система сбора данных со времени последней переписи в 2010 году была модернизирована, и теперь информацию о себе можно отослать через мобильный терминал, не заполняя бумажные бланки.

По данным на 2018 год, население КНР составило 1,427 миллиарда человек, что делает Китай страной с самым большим числом жителей в мире. При этом уровень рождаемости падает, а темпы старения растут (лица старше 60 лет составляют 18 процентов населения). И это несмотря на то что в 2016 году была отменена политика "одна семья - один ребенок". Нынешняя перепись должна показать, в том числе насколько действенным оказался отказ от политики одного ребенка. Как заявил глава Госкомитета по делам реформ и развития Нин Цзичжэ, перепись поможет уточнить численность населения и выявить новые социально-демографические тренды. Китай пообещал прекратить выбросы углерода в атмосферу к 2060 году