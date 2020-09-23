Почему курьеры так часто попадают в хронику происшествий?

На этой неделе столичный департамент транспорта заявил о том, что сотрудники курьерских служб портят ему статистику. "Нас беспокоит, что растет количество ДТП с участием велосипедов. 75% из них - это курьеры служб доставки готовой еды. К сожалению, многие из них не всегда знают Правила дорожного движения", - написал дептранс в своем официальном Telegram-канале. Приходится признать, что курьеры в Москве становятся столь же непредсказуемыми, как и таксисты. Что ни неделя - то резонансные случаи с их участием.

Любовь и бургеры

Сначала была массовая драка курьеров компаний "Яндекс.Еда" и Delivery Club, в которой принимали участие порядка 30 человек. СМИ писали, что причиной потасовки стал инструктаж об обязательном ношении масок и перчаток, а также публичные обещания штрафовать тех, кто манкирует санитарными требованиями. "Обычно у нас такого не бывает, сообщество разносчиков еды очень дружное", - прокомментировали инцидент представители обеих компаний.

Затем курьер одной из них предложил девушке, заказавшей еду, провести время вместе, пока мужа нет дома. Как он потом объяснил, девушка просто очень ему понравилась. После того как эта история стала достоянием общественности, курьера, который, к слову, отработал в Delivery Club всего 10 дней, уволили, а компания стала скрывать номера телефонов заказчиков. Теперь ни позвонить напрямую, ни тем более отправить клиенту сообщение доставщик еды не может - для связи у него есть только короткий промежуточный номер.

Только перестали обсуждать любвеобильного курьера, как его коллега набросился на подростка в Зеленограде. Взрослому мужчине не понравились выкрашенные в яркий цвет волосы мальчика, и он посчитал это весомым поводом распустить кулаки. Драчуна, конечно, уволили.

"Курьер - профессия специфичная. Представьте себе: человек весь день разносит или развозит еду, преодолевает приличное расстояние, комфорт его работы напрямую зависит от погодных условий, от того, хорошо ли почищены дороги, есть ли пробки и сколько весит сумка с продуктами. Да и заказчики бывают разные: один даст чаевые и предложит кофе, а другой обругает за трехминутное опоздание. По-хорошему, на эти позиции нужно брать людей стрессоустойчивых и физически подготовленных", - говорит психолог-психотерапевт Татьяна Хромова. А как происходит на самом деле?

А отпуск как-нибудь потом

"На самом деле большинство курьеров устроены не в компаниях, с которыми мы привыкли ассоциировать курьерские услуги, а в различных посреднических организациях, причем не по трудовой книжке, а, скорее всего, по агентскому договору", - делится секретами профессии москвич Александр Дорофеев. Он подрабатывал курьером пять студенческих лет и неплохо изучил изнанку профессии. Плюсы такого трудоустройства очевидны: найти работу можно за день, во сколько начинать и заканчивать рабочий день, решаешь ты сам. Не нужно почти никаких документов, и плохое знание русского языка - тоже небольшая проблема.

Минусов, впрочем, тоже хватает - нет отпусков и больничных и вообще никаких социальных обязательств. Зато есть штрафы за нарушения графика доставки. "Если брать четырехчасовые смены каждый день или шестичасовые через день, можно заработать тысяч 25-30, - говорит Александр. - Это годится для подработки, но семью на такую зарплату прокормить сложно. 12-часовая смена даст зарплату, приближенную к реальным потребностям семейного человека, но через пару недель таких смен ты так износишься морально и физически, что начнешь кидаться на подростков с разноцветными волосами".

А компания в считаные минуты избавляется от проблемного сотрудника, не делая никаких долгоиграющих выводов. На место уволенных приходят другие - и нет никакого даже минимального фильтра, способного отсечь неуравновешенных, сексуально озабоченных и откровенно опасных.

Инструкция прилагается

"С каждым новым курьером мы в обязательном порядке проводим инструктаж по вопросам безопасности, в том числе и дорожного движения. Есть обязательный для прохождения дистанционный курс, кроме того, мы проводим ряд активностей, связанных с безопасностью выполнения работ курьерами. Отдельно проходит инструктаж по взаимодействию с клиентами, во время которого уделяется особое внимание таким вопросам, как бесконтактная доставка и запрет на контакты с клиентами по вопросам, не связанным с доставкой", - рассказал "РГ" директор по персоналу сервиса "Самокат" Сергей Дубинников, добавив, что хороший курьер вполне может сделать хорошую карьеру. "Многие наши курьеры доросли до супервайзеров, управляющих целой группой магазинов", - утверждает Дубинников.

Кстати, не так давно "Самокат" проводил среди своих курьеров опрос о ситуациях, с которыми они сталкиваются во время работы. И выяснилось, что клиенты тоже не всегда подарок. Каждый девятый опрошенный курьер получал от клиента предложение войти в квартиру и составить ему компанию - и, как вы понимаете, отнюдь не для сбора пазлов. 75% доставщиков признались, что хотя бы раз встречали человека, который принимал заказ в нижнем белье. А каждому второму курьеру называли не тот адрес, по которому его ожидал клиент.

Клиенты тоже не всегда подарок

"При существующем положении дел курьеры, как и таксисты, - это лотерея", - уверен курьер со стажем Александр Дорофеев. Впрочем, эта сфера быстро меняется - вон "Яндекс" уже тестирует курьера-беспилотника, а в "Самокате" говорят, что в недалеком будущем курьеры пересядут на электромопеды и электротрициклы, спроектированные именно для доставки товаров.

А пока дептранс составляет отдельную памятку о правилах поведения велосипедистов на дорогах. Ее обещают довести до всех курьерских компаний Москвы.