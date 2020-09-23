Посла США в Нидерландах обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны

Посол США в Нидерландах Пит Хоекстра (Pete Hoekstra) попал в громкий скандал - дипломата обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны его пребывания. Как сообщает издание politico.eu, 10 сентября американское посольство в Гааге устроило прием для националистической и евроскептической партии "Форум за демократии". По некоторым данным, мероприятие проводилось в целях политической раскрутки евроскептиков и сбору средств на их избирательную кампанию в преддверии национальных парламентских выборов в марте 2021 года.

Посольский прием не ускользнул от внимания других нидердандских политических сил, включая партию действующего премьер-министра страны Марка Рютте. Многие расценили активность посольства США в качестве прямого "вмешательства в наши выборы" и раскритиковали такой подход к выполнению дипломатических функций. Законодатели от местной социально-либеральной партии D66 заявили, что Пит Хоекстра, вероятно, нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, запрещающую иностранным дипмиссиям участвовать во внутриполитической жизни принимающих стран.

Напомним, что "Форум за демократии" является консервативной партией крайне правого толка, основанной 37-летним депутатом нидерландского парламента Тьерри Боде в конце 2016 года. Эта политсила резко критикует ЕС и выступает за проведение референдума о выходе Нидерландов из Евросоюза. И хотя на сегодняшний день в национальном парламенте "Форум" располагает всего двумя депутатами, на последних муниципальных и провинциальных выборах голландские евроскептики демонстрируют быстрый рост популярности.