Производство С-400 для Индии сняли на видео

Индийский журналист Шив Арур, специализирующийся на военной тематике, опубликовал видеорепортаж о производстве С-400 для Индии. Съемки велись в Северо-Западном региональном центре Концерна ВКО "Алмаз-Антей", в частности - на АО "ГОЗ Обуховский завод", расположенном в Санкт-Петербурге.

Как пишет dambiev, в первой части видеоролика продемонстрирована ПУ 51П6А, которую не показывали больше нигде, кроме как на заводе и в учебном центре. На видео она проходила серию климатических испытаний. Журналист пояснил, что первый визит на предприятие состоялся еще в июле прошлого года, поэтому в начале показана еще не та установка, которая предназначена для индийской армии.

Поставки С-400 в Индию должны начаться в 2021 году. Во второй части ролика представители концерна заверили, что все экспортные обязательства будут выполнены в срок: при необходимости есть возможность ускорить производство. Журналист также уточнил, что пандемия коронавируса не вызвала задержек на производстве. Напомним, производство ЗРК С-400 для Индии стартовало в феврале 2020 года. Контракт на поставку пяти комплексов был заключен в октябре 2018 года.