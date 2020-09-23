ПСБ и крупнейший девелопер Удмуртии будут развивать жилищное строительство

Ключевыми направлениями сотрудничества станут развитие инвестиционных проектов жилищной инфраструктуры, а также улучшение условий ипотечного кредитования населения в регионах работы девелопера.
"КОМОССТРОЙ - наш многолетний партнер, сильный и опытный игрок рынка жилищного строительства. Сфера бизнес-интересов компании не ограничивается территорией одного региона, и ПСБ сможет поддержать ее в вопросах расширения географии проектов", - прокомментировал Константин Басманов.
Андрей Осколков подчеркнул, что подписание соглашения - это очередной шаг в развитии двустороннего сотрудничества. "Уверены, что поддержка ПСБ поможет компании и дальше возводить новые жилые дома, не снижая высокого темпа и неизменного качества строительства", - отметил он.
Справка
Группа компаний КОМОССТРОЙ - лидер на рынке строительства жилой недвижимости Удмуртской Республики. Компания основана в 2004 году, 16 лет успешно реализует проекты по жилой и коммерческой застройке Ижевске и Казани.
За время работы введено в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров комфортного и благоустроенного жилья.
Ежегодные объемы ввода жилья в эксплуатацию составляют 100 тысяч квадратных метров, это соответствует 33% рынка Удмуртской Республики.
Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"