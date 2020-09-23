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23.09.2020 15:44

ПСБ и крупнейший девелопер Удмуртии будут развивать жилищное строительство

ПСБ и КОМОССТРОЙ (Удмуртия) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В присутствии председателя ПСБ Петра Фрадкова документ подписали руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы банка Константин Басманов и основатель компании Андрей Осколков.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут развитие инвестиционных проектов жилищной инфраструктуры, а также улучшение условий ипотечного кредитования населения в регионах работы девелопера.

"КОМОССТРОЙ - наш многолетний партнер, сильный и опытный игрок рынка жилищного строительства. Сфера бизнес-интересов компании не ограничивается территорией одного региона, и ПСБ сможет поддержать ее в вопросах расширения географии проектов", - прокомментировал Константин Басманов.

Андрей Осколков подчеркнул, что подписание соглашения - это очередной шаг в развитии двустороннего сотрудничества. "Уверены, что поддержка ПСБ поможет компании и дальше возводить новые жилые дома, не снижая высокого темпа и неизменного качества строительства", - отметил он.

Справка

Группа компаний КОМОССТРОЙ - лидер на рынке строительства жилой недвижимости Удмуртской Республики. Компания основана в 2004 году, 16 лет успешно реализует проекты по жилой и коммерческой застройке Ижевске и Казани.

За время работы введено в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров комфортного и благоустроенного жилья.

Ежегодные объемы ввода жилья в эксплуатацию составляют 100 тысяч квадратных метров, это соответствует 33% рынка Удмуртской Республики.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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