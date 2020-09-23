Путин: Надо поддерживать российских производителей с учетом правил ВТО

Президент России Владимир Путин считает, что власти должны оказывать поддержку отечественным производителям высокотехнологичной продукции, не нарушая правил Всемирной торговой организации (ВТО). Такое мнение он высказал в среду на встрече с работниками атомной отрасли.

Один из участников мероприятия предложил установить квоты на закупку медучреждениями российских установок лучевой терапии. Глава государства напомнил в этой связи, что в стране уже созданы преимущества для отечественных производителей и власти намерены "продвигать эту идею".

Либеральная часть российских экономистов настаивает на том, что на отечественном рынке должна соблюдаться конкуренция, продолжил глава государства. "Но тем не менее, я согласен, мы никогда не добьемся этой конкуренции, потому что там, "за бугром", постоянно производителям оказывается скрытая поддержка", - считает он.

"Мы должны, не нарушая принципов ВТО, оказывать поддержку своим производителям, и мы так и делаем", - заявил президент.

Говоря о квотировании, он отметил, что "это более жесткие решения", но руководство страны будет "дальше над этой темой работать". При этом Владимир Путин согласился, что необходимо заключать контракты жизненного цикла для отечественного высокотехнологичной продукции.

"Во многих отраслях мы это делаем. И в вашей высокотехнологичной области, связанной с ядерной медициной, и в других - строительстве дорог и мостов, принцип должен соблюдаться один и тот же. Мы будем расширять палитру возможностей", - заявил он.