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23.09.2020 20:04
Рубрика: Власть

Путин: Надо поддерживать российских производителей с учетом правил ВТО

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин считает, что власти должны оказывать поддержку отечественным производителям высокотехнологичной продукции, не нарушая правил Всемирной торговой организации (ВТО). Такое мнение он высказал в среду на встрече с работниками атомной отрасли.

Один из участников мероприятия предложил установить квоты на закупку медучреждениями российских установок лучевой терапии. Глава государства напомнил в этой связи, что в стране уже созданы преимущества для отечественных производителей и власти намерены "продвигать эту идею".

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Либеральная часть российских экономистов настаивает на том, что на отечественном рынке должна соблюдаться конкуренция, продолжил глава государства. "Но тем не менее, я согласен, мы никогда не добьемся этой конкуренции, потому что там, "за бугром", постоянно производителям оказывается скрытая поддержка", - считает он.

"Мы должны, не нарушая принципов ВТО, оказывать поддержку своим производителям, и мы так и делаем", - заявил президент.

Говоря о квотировании, он отметил, что "это более жесткие решения", но руководство страны будет "дальше над этой темой работать". При этом Владимир Путин согласился, что необходимо заключать контракты жизненного цикла для отечественного высокотехнологичной продукции.

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"Во многих отраслях мы это делаем. И в вашей высокотехнологичной области, связанной с ядерной медициной, и в других - строительстве дорог и мостов, принцип должен соблюдаться один и тот же. Мы будем расширять палитру возможностей", - заявил он.

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