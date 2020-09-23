Уважаемые организаторы, участники и гости Форума регионов Беларуси и России "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России"!

В этом году мы отметили 75-ю годовщину Победы. Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату-освободителю, возведенного при поддержке Союзного государства, стало ярким свидетельством того, что в Беларуси и России помнят о подвиге наших предков, гордятся им. Однако юбилей Победы - не просто знаковое событие. Это исторический рубеж, который должен побудить нас задуматься: как жить дальше, к чему стремиться, как отвечать на новые реалии и вызовы, которые входят в нашу жизнь.

Сама идея строительства Союзного государства полностью отвечает историческому развитию наших двух стран, воплощает общность двух народов, которые веками были тесно связаны экономическими, культурными, духовными узами. Какой дальше быть этой общности, как поднять Союз на новый интеграционный уровень - дискуссии на эту важнейшую тему традиционно проходят на Форуме регионов. Именно здесь устанавливаются и укрепляются связи между регионами, которые потом работают в прямом смысле этого слова, идет ли речь о торговле, строительстве, научной кооперации.

Если говорить о сбережении памяти и наследия героев Великой Отечественной войны, то лучше всего это демонстрирует именно Союз Беларуси и России, в котором нет границ ни территориальных, ни языковых, нет прочих барьеров, которые мешали бы народам наших двух стран трудиться, учиться, чувствовать себя как дома на всем пространстве Союзного государства.

Дорожить этим - значит находить новые формы сотрудничества, взаимодействовать в формате новых технологий, работать с опережением мировой практики, развивать интеграционный процесс на взаимовыгодной основе. И, главное, вовлекать в него молодых людей, которые не помнят и не ностальгируют по советским временам, но хотят сделать прагматичный выбор, определяя путь для себя лично и для своей страны. Быть вместе - значит, вместе идти к достижениям и победам. Очень важно доказать новым поколениям, что в приумножении силы, эффективности Союза Беларуси и России - залог их благополучия, реальная перспектива стать успешными и востребованными.

Важнейшие предложения и решения, принятые на форумах регионов, были реализованы или реализуются сейчас исполнительными органами Союзного государства. Это отмена роуминга, работа над проектом высокоскоростной магистрали, принятие соглашения о взаимном признании виз и другие. Постоянный Комитет Союзного государства относится к инициативам, поддержанным на Форуме регионов, как к приоритетным задачам своей деятельности.

Уверен, что Форум продолжит открывать широкие возможности в установлении новых и полезных контактов, позволит перенять опыт, создаст условия для обмена перспективными идеями.

Желаю всем участникам и гостям Форума плодотворной работы, новых решений, успеха в профессиональной деятельности, высоких результатов в достижении поставленных целей.

Государственный секретарь Союзного государства

Григорий Рапота