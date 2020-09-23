После ремонта открылся реконструированный бутик Dior общей площадью 600 кв. м.

Разработкой концепции занимался знаменитый архитектор Питер Марино. Фасад по-прежнему привлекает историческими арочными окнами, входы - со стороны Столешникова переулка и с Петровки. Дубовый пол, ковры цвета пыльной розы, светлые кресла и диваны создают атмосферу современных французских апартаментов.

В бутике, помимо прочего, представлены 15 предметов искусства, в том числе масштабное настенное панно. Вход с улицы Петровка ведет в салон pret-a-porter и отдел с ароматами всего парфюмерного диапазона марки. В полном объеме представлена коллекция сумок: от традиционной Lady Dior до новинки FW 2020/21 Bobby bag. Справа от главного входа со Столешникова переулка - ювелирно-часовой салон Dior, похожий на шкатулку с драгоценностями. Его витрины - миниатюрная реплика величественного салона на авеню Монтень, где украшения и часы расположились на крошечных стульчиках в ожидании будущих владельцев. И, наконец, здесь представлена интерьерная линия дома - Dior Maison. Предлагаются варианты сервировки стола - от кофейных наборов до фарфоровых сервизов с узорами Cannage.