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23.09.2020 23:20
Рубрика: Экономика

Ума палаты

Израильская клиника готовится открыть в Сколково второй корпус
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 215(8269)
Строительство терапевтического корпуса израильской клиники "Хадасса" в составе медкластера Сколково планируется завершить в первом квартале 2021 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Глава депстроя Рафик Загрутдинов представил новинки Сколково: умные дроны и Face ID при входе. Фото: Олеся Курпяева/ РГ Глава депстроя Рафик Загрутдинов представил новинки Сколково: умные дроны и Face ID при входе. Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Глава депстроя Рафик Загрутдинов представил новинки Сколково: умные дроны и Face ID при входе. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Госдума летом 2015 года приняла закон, который разрешает иностранным клиникам работать в составе медкластера по своим технологиям. И "первенцем" стала "Хадасса", которая приняла первых пациентов осенью 2018 года. Тогда открылся диагностический корпус. И вот теперь строится терапевтический. Каркас здания готов. Идут кровельные, фасадные и отделочные работы. Параллельно прокладываются инженерные сети. Корпус станет многофункциональной клиникой с отделениями хирургии, онкологии, лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Предусмотрено 64 круглосуточные койки и 41 в дневном стационаре. Особое внимание намерены уделять так называемой "исцеляющей среде". Палаты оформят в спокойной гамме, они будут похожи на номера пятизвездочной гостиницы. С помощью электронного устройства пациенты сами смогут управлять климатом, освещением и шторами, вызывать медперсонал и выбирать питание. По окончании строительства оператор корпуса собирается получить сертификат LEED в сфере экологичности и энергоэффективности. Первая очередь кластера будет сдана ориентировочно к концу 2023 года.

С клиник начали взыскивать деньги за неудачные пластические операции

Строительство контролируют умные дроны. У аппаратов есть свой дронопорт, откуда они регулярно в любую погоду поднимаются в воздух. Устройства анализируют, правильно ли ведутся строительные работы, сверяют число работников и проверяют, как они соблюдают технику безопасности. Скажем, дрон может вычислить нарушителя без каски и сообщить о нем. За состоянием строителей следят умные часы. А при входе на площадку работает система FACE ID.

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