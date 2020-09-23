Большой Каменный мост столицы капитально ремонтируют впервые почти за 80 лет его существования. За это время его несущие конструкции пришли в негодность, частично обветшали опорные элементы, коррозия съела чугунные ограждения, треснула даже гранитная облицовка. По-хорошему, говорят специалисты, мост лучше было бы полностью закрыть на время ремонта. Но это стало бы большой проблемой для движения транспорта.

Работы начали с правобережной части моста. Идут они круглосуточно, ночью выполняются только тихие операции, чтобы не мешать спать горожанам. Начальник управления капремонта ГБУ "Гормост" Алексей Соколов рассказал: "Сейчас ремонтируем опоры, заменяем части конструкций. На закрытой части эстакады начали обустраивать дорожное полотно проезжей части и тротуар".

До конца октября стоит задача обновить 8 тыс. кв. м проезжей части и около двух тысяч кв. м тротуаров. Ведут ремонт 240 человек и 30 единиц техники. По мнению Соколова, этого достаточно. Полностью открыть движение по переправе обещают к концу 2021 года.