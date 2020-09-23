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23.09.2020 00:00
Рубрика: Экономика

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На Большом Каменном мосту идет ремонт
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 213(8267)
Большой Каменный мост столицы капитально ремонтируют впервые почти за 80 лет его существования. За это время его несущие конструкции пришли в негодность, частично обветшали опорные элементы, коррозия съела чугунные ограждения, треснула даже гранитная облицовка. По-хорошему, говорят специалисты, мост лучше было бы полностью закрыть на время ремонта. Но это стало бы большой проблемой для движения транспорта.

Работы начали с правобережной части моста. Идут они круглосуточно, ночью выполняются только тихие операции, чтобы не мешать спать горожанам. Начальник управления капремонта ГБУ "Гормост" Алексей Соколов рассказал: "Сейчас ремонтируем опоры, заменяем части конструкций. На закрытой части эстакады начали обустраивать дорожное полотно проезжей части и тротуар".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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До конца октября стоит задача обновить 8 тыс. кв. м проезжей части и около двух тысяч кв. м тротуаров. Ведут ремонт 240 человек и 30 единиц техники. По мнению Соколова, этого достаточно. Полностью открыть движение по переправе обещают к концу 2021 года.

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