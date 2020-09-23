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23.09.2020 00:20
Рубрика: Экономика

Черные "квадраты"

Мастерские художников - под угрозой закрытия
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 213(8267)
Лучшие художники Москвы могут остаться без мастерских - центра творческой мысли, где бывал весь городской бомонд, даже Владимир Высоцкий. Дом на Щелковском шоссе, где уже несколько десятилетий находятся эти помещения, попал под реновацию. И город как собственник помещений потребовал освободить их.

Целый этаж для живописцев, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства в жилом доме - это социокультурный феномен даже для Москвы. "Здание было построено еще в 1962 году, - рассказал "РГ" выдающийся российский художник Ярослав Мартынов, еще пацаном он часто бывал здесь, в мастерской отца в скромной на вид пятиэтажке на Щелковском шоссе. - В строительстве на паях участвовали Союзы художников РСФСР и Москвы". Суть проекта была в том, что на первых четырех этажах располагались обычные квартиры, а пятые этажи отдавались под мастерские. Планировка жилой и "арт-части" этих домов разнятся. Пятый этаж и строился специально под нужды мастеров - общий коридор, несколько дверей по обе стороны, за каждой - свой собственный творческий мир. Здесь даже высота потолков другая: у обычных жильцов - 2,5, а у художников - 3,5 метра. Свет для мастеров - такой же важный инструмент, как палитры. Интерьеры тоже соответствующие. Например, в мастерской живописцев есть даже специальное зеркало, через которое можно рассмотреть композицию на холсте в другом конце комнаты.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Что во время "оттепели", что сейчас мастерские - центр творческого притяжения. Игорь Обросов, Виктор Попков, да и сам отец Ярослава, Николай Мартынов - выдающиеся шестидесятники, постоянно здесь работали. В те годы, вспоминает Ярослав Мартынов, культурная жизнь Москвы состояла из причудливого переплетения судеб скульпторов, живописцев, артистов. На том самом месте, где мы сегодня общаемся с Ярославом, сидел сам Владимир Высоцкий. Да и легенда-худрук "Театра на Таганке" Юрий Любимов, как и многие из его звездной труппы, любил проводить здесь время. Простые жители района гордились соседством с художниками и артистами. Любой москвич мог прийти и посмотреть, как работают мастера. А наследие! Работы живописцев, которые уже ушли от нас, хранятся именно здесь. Стеллажи этажа искусников уставлены шедеврами, которым нет цены. Но сейчас значительная часть этого собрания упакована и просто стоит в коридорах. Почему?

Творческий дом на Щелковском шоссе в числе других пятиэтажек попал под реновацию. И то, что для многих жителей хрущоб - радость, для маэстро - почти приговор. Ведь помещения у них нежилые. Не в социальном найме и, тем более, не в собственности. У департамента городского имущества с Союзом художников Москвы заключен договор безвозмездного пользования на это помещение.

"По условиям договора, в случае реконструкции или сноса здания, где располагается общественная организация, она должна освободить занимаемое нежилое помещение", - заявили "РГ" в пресс-службе ДГИ. Соответственно никакой замены ранее предоставленных "квадратов" не будет. Ярослав Мартынов и его коллега, другой московский художник Денис Рудых получили уведомление о том, что до 5 ноября мастерские нужно покинуть. И теперь живописцы, с одной стороны, продолжают деловую переписку с городом с просьбой предоставить хоть какую-то альтернативу, а с другой, упаковывают свое наследие. "День икс" близится, взамен никаких "квадратов" им не обещают.

Фото: М.Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"
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"В таком крайне тяжелом положении наш творческий союз не оказывался за всю свою 85-летнюю историю существования", - отмечает в открытом письме председатель правления московского Союза художников Виктор Глухов. Однако в ДГИ заявляют: помещения на Щелковском шоссе нужно освободить, а мастерские можно разместить в пределах ранее предоставленных организации площадей. "А это около 900 объектов общей площадью более 90 тыс. кв. м", - заявили "РГ" в пресс-службе департамента. Однако, отмечают активисты СХ, эти "квадраты" уже распределены между мастерами. Кроме того, никто не даст гарантии, что и другие мастерские в пятиэтажках впоследствии не попадут под реновацию по аналогичному сценарию. А ведь наследие живописцев, дух Высоцкого - все это могло бы стать украшением любого реновационного дома. Или одного из городских арт-кластеров. Художники готовы на любой вариант. Кроме абсолютного забвения.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

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