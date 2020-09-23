Москвичам подготовили осенний квест "Я шагаю по паркам"

Мосгорпарк подготовил для горожан квест "Я шагаю по паркам". Для участия в нем нужно посетить 15 зон отдыха, найти указанные достопримечательности и сфотографироваться на их фоне, выложив снимки в соцсети. Об этом сообщает портал мэра столицы.

Участникам игры предлагают выполнить задания, посетив природные уголки города. В программу прогулки включено полтора десятка парков, в том числе новые и открывшиеся недавно после благоустройства по программе "Мой район". Опубликовать снимки с найденными достопримечательностями или живописными местами нужно на странице в соцсетях "В контакте", Facebook или Instagram с хештегами #ЯшагаюПоПаркам и #МоцРайон и поставить ссылку на страницу Мосгорпарка @mosgorpark. Это позволит принять участие в розыгрыше призов. А ответивших на вопросы ждут еще и специальные призы. Письма с ссылками на публикации нужно прислать до 12 октября на почту pr@mosgor-park.ru

Напомним, что впервые квест "Я шагаю по паркам" прошел минувшим летом. К игре присоединились более 1,5 тыс. чел.