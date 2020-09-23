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23.09.2020 16:07
Рубрика: Происшествия

МВД закрыло "черный банк", обналичивший миллиард рублей

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Сотрудники главного управления экономической безопасности МВД России совместо с ФСБ и коллегами из региональных управлений внутренних дел превратили деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

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Теневые финансисты работали в Воронежской и Ростовской областях. В каждом регионе имелось свое подразделение, оно контролировало банковские счета клиентов, оформляло на подставных лиц банковские карты, фабриковало поддельные документы и бухгалтерскую отчетность, обналичивало деньги.

- За вознаграждение злоумышленники перечисляли средства с расчетных счетов подконтрольных им организаций на определенные реквизиты под видом оплаты товаров и услуг, а затем обналичивали их. По предварительным данным, таким образом в теневой оборот было выведено порядка миллиарда рублей, - рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

Против 11 участников группы в ГУ МВД по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Полицейские провели 34 обыска в домах и на рабочих местах фигурантов. Изъяты печати, чековые книжки, электронные ключи, другие улики.

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