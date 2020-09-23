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23.09.2020 09:43
Рубрика: Экономика

На севере столицы началось благоустройство Московской аллеи

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба ДКР Москвы Фото: Пресс-служба ДКР Москвы
Фото: Пресс-служба ДКР Москвы

Обновленная Московская аллея, соединяющая станции метро "Динамо" и "Петровский парк", станем популярным местом для встреч и проведения фестивалей. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента капремонта столицы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Аллея расположена вдоль Ленинградского проспекта и является частью Петровского парка. Сейчас рабочие уже проводят демонтаж покрытий и ведут работы по прокладке кабельной канализации, куда перенесут все воздушные кабельные линии.

Здесь заменят бордюрный камень, покрытие тротуаров, расставят лавочки и добавят озеленения.

"После благоустройства эта территория позволит не только распределить потоки людей, но и образует новую площадку для проведения различных фестивалей и городских праздников", - сказали в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, территория перед построенной в 1938 году станцией "Динамо" давно уже не соответствовала современным потребностям, была неудобной и неустроенной. С открытием станции "Петровский парк" увеличилось количество горожан, которые приезжают сюда или выходят, чтобы сделать пересадку на метро или автобус. В общей сложности здесь живет, учится и работает более 100 тысяч человек, а во время спортивных соревнований к ним добавляется еще до 30 тысяч.

Фото: Пресс-служба ДКР Москвы
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В рамках благоустройства 8 лестничных маршей на площади около южного вестибюля станции "Динамо" приведут в порядок. Старое покрытие тротуаров заменят гранитной плиткой общей площадью почти 12 тыс. кв. метров. Для мощения используют розовый гранит Малышевского месторождения и темный амфиболит из Карелии. В прилегающей парковой зоне также обновят тротуарное покрытие. Там уложат бетонную плитку площадью почти 3 тыс. кв. метров. Асфальтобетонное покрытие проезжей части заменят. Для лучшего освещения, установят 16 дополнительных уличных торшеров и заменят 30 существующих. В новых фонарях используют лампы с мягким теплым светом и высоким классом энергоэффективности.

Для любителей велосипедных прогулок появятся 2 велопарковки.

Вместо старых остановок здесь установят новый остановочный павильон длиной 25 метров. Там можно будет не только спрятаться от непогоды, но и зарядить свой мобильный в ожидании транспорта.

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