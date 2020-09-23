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23.09.2020 09:56
Рубрика: Общество

На прививку от коронавируса в Москве можно записаться без столичного полиса ОМС

Текст: Любовь Проценко

Теперь жителям столицы необязательно иметь московский полис ОМС для участия в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса. Получить вакцину могут участники из регионов России и иностранные граждане, которые работают или проживают в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: РИА Новости
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- Москва - это агломерация, в которой учатся, работают и живут в том числе люди из регионов России и граждане иностранных государств. Теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19 на базе московских медучреждений, иметь московский полис ОМС необязательно. Это позволит значительно расширить круг лиц, которые могут сделать прививку в рамках исследования. Важно, чтобы участники находились в Москве, чтобы не прерывать медицинское наблюдение.

Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают всех желающих принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Вакцинация проходит бесплатно. Испытания вакцины проводится на базе уже 16 московских медучреждений.

Участником может стать совершеннолетний гражданин России или другого государства, при условии знания русского языка в объеме, необходимом для заполнения документов и общения с врачами, не болевший ОРВИ за 2 недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19 и не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за 2 недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Медработники будут постоянно на связи с добровольцами удобным способом - по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых отклонений в самочувствии житель может сообщить об этом врачу.

Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале mos.ru.

В регионах Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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