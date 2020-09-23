Конец сентября - лучшее время для прогулок по паркам столицы и Подмосковья. Деревья уже окрасились в золото, воздух стал особенно свеж, но еще не слишком холодно, и солнце не скрывается за тучами днями напролет. Но куда отправиться, если все ближайшие к дому парки уже исхожены вдоль и поперек? На самом деле, выбор этой осенью особенно велик - после запуска Московских центральных диаметров к москвичам стали ближе не только городские, но и областные зеленые зоны. Лучшие из них выбрал корреспондент "РГ".

Долгие пруды

Начнем с МЦД-1, который растянулся на 52 км от Лобни до Одинцова, соединив центр Москвы с севером и западом города и Подмосковья. Вблизи станций этого диаметра множество парков, но самые интересные и крупные расположены в области. Начнем наше путешествие с Долгопрудного и окрестностей - для этого нужно сойти на станции "Водная", путь до которой, к примеру, от Белорусского вокзала составит чуть больше 40 минут и обойдется в 47 рублей по карте "Тройка".

Совсем рядом со станцией, на берегу Котовского залива, расположен Юсуповский сквер - здесь находилось одно из имений известной фамилии, от которого остался красивейший парк. Рядом стоит храм Спаса Нерукотворного Образа, ставший усыпальницей для некоторых представителей семейства. После недавнего благоустройства сквер стал особенно популярен для фотосессий - фотографы облюбовали старинную ротонду, смотровую площадку с фигурными балясинами и ретро-фонари. Но больше всего людей собирается у амфитеатра на берегу с видом на залив, нередко туда приходят специально, чтобы встретить закат.

В 10 минутах пешком от сквера расположилась еще одна усадьба с парком - Мысово. Здесь господский дом сохранился - к особняку с причудливой башенкой можно беспрепятственно подойти. Стоит сходить и к чудом сохранившимся деревянным теремам в русском стиле, построенным без единого гвоздя - они спрятаны за забором, но разглядеть причудливую архитектуру он не мешает. Местные жители этот парк любят и за обустроенную зону барбекю с множеством деревянных беседок - места там обычно хватает всем. К тому же виды на залив отсюда тоже открываются впечатляющие.

Если после прогулки по двум усадебным паркам у вас остались силы, то стоит проехать по МЦД одну остановку до "Новодачной". Неподалеку от нее раскинулся парк "Долгие пруды", благоустроенный летом прошлого года. Здесь можно прогуляться по экотропам, полюбоваться на Пахомовский пруд и речку Мерянку, а также изучить местную флору и фауну по информационным табличкам, расставленным по территории.

Если не хотите выезжать за пределы Москвы и ищете что-то поближе, то смело езжайте на станцию "Лианозово". От нее идите к Лианозовскому променаду - так называют пешеходную часть Угличской улицы, тоже благоустроенную в прошлом году. С одной стороны от нее тянется Лианозовский парк, а с другой - ландшафтный заказник. На прогулки здесь можно потратить целый день, причем МЦД по-настоящему открыли это место для москвичей - идти от станции сюда гораздо ближе, чем от метро.

Электрички в Сколково теперь ходят каждые несколько минут, так что добираться сюда стало гораздо проще

Наконец, конечной точкой путешествия стоит выбрать Сколково. Длительной прогулки заслуживает как открытая территория инновационного центра, так и прилегающие к ней благоустроенные зеленые зоны. Побывать здесь наверняка хотели очень многие, но останавливала долгая дорога. Теперь же электричка ходит каждые несколько минут прямо до иннограда.

От Митино до Царицыно

МЦД-2, в отличие от первого диаметра, охватывает крупные и интересные парки не Подмосковья, а именно Москвы. Он идеально подойдет, если вы не хотите выезжать далеко за МКАД и не любите метро. Начнем, пожалуй, с ландшафтного парка "Митино" - 140 га этой зеленой зоны расположены в пяти минутах ходьбы от станции "Волоколамская". Ландшафтным этот парк называют не случайно - перепады высот здесь достигают 30 метров. А еще здесь расположены древние курганные могильники, селища и городище, в общей сложности более десятка памятников археологии. Прогуляться между ними можно по археологической тропе. Если же история вас интересует мало, то можно просто побродить по местным тропам, посидеть на деревянной террасе у Пенягинского пруда или заняться спортом на многочисленных тренажерах и спортплощадках.

Следующая остановка - парк Покровское-Стрешнево. Он хоть и находится недалеко от центра Москвы, добраться до него на метро не получится - станции слишком далеко. А вот МЦД - очень удобный вариант. Выходим на одноименной с парком станции и через пару минут наслаждаемся густым сосновым воздухом и прогулками вдоль местных прудов и аллей. Особенно здесь понравится бегунам - они найдут много беговых дорожек и соратников, устраивающих забеги даже в будни.

Если вы готовы познакомиться сразу с двумя большими парками за день, то от Стрешнево проезжайте еще одну станцию и выходите на "Гражданской". Прямо с платформы попадете в Тимирязевский лесопарк площадью более 200 га. Лес в названии этой зеленой зоны фигурирует не случайно - вместо мощеных или асфальтированных дорожек здесь проложены широкие тропы. Это одно из немногих мест в пределах МКАД, где за часовую прогулку можно не встретить ни души - увидеть белку здесь гораздо больше шансов, чем человека.

До следующего парка с севера придется ехать через всю Москву. Но дорога на электричке гораздо приятнее, чем на метро - на МЦД и быстрее, и виды из окна приятнее. А еще от станции "Царицыно" до главных ворот музея-усадьбы всего пару-тройку минут ходьбы. Переоценить этот парк невозможно - здесь что-то интересное для себя найдут и любители прогулок вдоль многовековых деревьев, и фанаты истории царской России, и поклонники эффектной дворцовой архитектуры. А еще сюда стоит отправляться не только для того, чтобы побродить по парку, но и чтобы зайти в сам музей - на его изучение с легкостью можно потратить весь день.

Кстати

Дальше - интереснее

Не забывайте, что вместе с МЦД не заканчиваются рельсы - после конечных станций диаметров многие поезда идут дальше к не менее интересным достопримечательностям. После Долгопрудного, к примеру, на поезде можно уехать в Дмитров - один из самых старых и интересных городов Подмосковья. А после Одинцова можно уехать в еще как минимум один старинный город с собственным Кремлем - Можайск.