Сергунина: Экспозиция Москвы на ЦИПР-2020 посвящена технологиям искусственного интеллекта

Сегодня в Нижнем Новгороде открывается пятая по счету ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" - ЦИПР-2020. Она продлится три дня - до 25 сентября. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, столица презентует там современные практики применения искусственного интеллекта (ИИ). Стенд, посвященный городским проектам с использованием ИИ-решений, подготовлен Департаментом информационных технологий Москвы.

Представленная на нем информация посвящена специальному правовому режиму для развития технологий искусственного интеллекта. Он начал действовать в Москве в июле. Закон о проведении в столице пятилетнего пилотного проекта был принят парламентом и подписан президентом Владимиром Путиным минувшей весной. Наталья Сергунина рассказала:

- Москва - и столица, и технологический центр России. У нас аккумулирован достаточный опыт по внедрению самых современных решений, в том числе на базе искусственного интеллекта. Специальный правовой режим даст разработчикам больше возможностей для тестирования и апробации их проектов. Это касается, например, беспилотных автомобилей, новейших технологий в медицине и других областях, использование которых без необходимой правовой базы попросту невозможно.

Цель экспериментального правового режима - определить, какие общие нормы, регулирующие данную сферу, должны быть скорректированы, а какие - введены впервые. Опираясь на практический опыт, это позволит сформировать надежную нормативную базу для применения искусственного интеллекта в стране. Кроме того, как отметила вице-мэр, пилотный проект будет способствовать развитию новых технологий и росту конкурентоспособности российских разработок.

А руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил:

- Для Москвы искусственный интеллект - это не абстрактная технология, а реальный инструмент повышения качества жизни горожан. ИИ-решения, которые используются в городских сервисах, помогают делать столицу еще более безопасной, комфортной и умной. При этом мы не ограничиваемся использованием какого-либо одного решения, а придерживаемся принципа мультивендорности, применяя технологии различных разработчиков. Это позволяет объединить сильные стороны вендоров и сделать городские сервисы еще более эффективными, удобными и полезными для жителей и бизнеса.

По словам министра, разработкой ИИ-решений в столице занимаются порядка 400 компаний, они активно применяются и в частных, и в городских проектах. Один из примеров, представленных на стенде Москвы, - голосовой помощник Общегородского контакт-центра. Он обрабатывает около 60% от общего числа поступающих звонков и консультирует москвичей по широкому кругу вопросов: ЖКХ, транспорт, получение госуслуг и многим другим.

Внедрение искусственного интеллекта, как и любых новейших технологий, невозможно без развитой инфраструктуры связи. Так, посетители столичного стенда узнают о бесплатной городской сети Wi-Fi. Сегодня в Москве установлено почти 20 тысяч точек доступа к бесплатному беспроводному интернету. И все они работают, как единая сеть, благодаря чему при переключении между ними не нужно проходить повторную авторизацию.

Другой важнейший проект и даже целая экосистема для технологичного предпринимательства, в том числе связанного с развитием искусственного интеллекта, - Московский инновационный кластер. На прошлой неделе состоялось знаковое для него событие, подписано соглашение о сотрудничестве с пекинским научным парком "Чжунгуаньцунь", одним из ведущих технокластеров Китая.

"На платформе Московского инновационного кластера сегодня зарегистрированы более 17 тысяч участников. Многие из них разрабатывают решения в области искусственного интеллекта. В рамках кластера для них сформирована комплексная экосистема поддержки: от субсидий на покупку оборудования до создания отраслевых кластеров и технологических цепочек для запуска масштабных проектов", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

С мировыми практиками внедрения искусственного интеллекта на конференции познакомит платформа о цифровых технологиях ICT.Moscow. Она представит открытую базу знаний по этой теме. Среди примеров - более 300 российских и международных кейсов, включая 100 московских.

Справка "РГ"

ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации Национального проекта "Цифровая Экономика". В 2019 году ЦИПР посетили более пяти тысяч участников и 1,5 тысячи организаций из 26 стран, в деловой программе участвовали свыше 600 спикеров., в деловой программе участвовали свыше 600 спикеров.