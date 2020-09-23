Сергунина: Московские ИТ-компании запустили продажи в 21 стране мира

Подведены итоги акселерационной программы GoGlobal, организованной Московским экспортным центром (МЭЦ) и "Акселератором ФРИИ" Фонда развития интернет-инициатив. Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что цель проекта - ускорить выход на зарубежные рынки компаний, которые производят продукты в сфере информационных технологий. Программа открылась минувшей весной, тогда же стартовал прием заявок. Первый поток начался в июне и завершился в сентябре. В нем приняли участие 20 столичных компаний.

- Участники акселератора смогли с нуля запустить продажи в 21 стране - например, в США, Великобритании, Малайзии и Канаде. За три месяца они заключили контракты объемом больше 236 тысяч долларов, и это на новых для себя рынках. В ближайшее время у них планируется подписание соглашений еще на 638 тысяч долларов, - рассказала Наталья Сергунина.

С июня по сентябрь, пока длился первый поток, предприниматели изучали иностранные рынки, учились привлекать новых потребителей для своих продуктов за рубежом, настраивали ключевые бизнес-процессы, систему маркетинга и продаж для успешной работы на мировом рынке. По итогам акселератора компании подготовили стратегии по экспорту своих товаров и услуг, а также план работы на несколько лет вперед.