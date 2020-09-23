Собянин поручил ускорить строительство спорткомплекса на юге Москвы

До конца года на юге столицы завершится строительство крупного физкультурно- оздоровительного комплекса, общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров. Об этом строители доложили мэру Москвы Сергею Собянину, который приехал посмотреть, как идет здесь спортивное строительство. А уже в начале 2021 года спорткомплекс должен заработать.

На этом глава города особенно акцентировал внимание. "Отработайте все, чтобы и директор был у нового комплекса, и все необходимые службы, чтобы они начали эксплуатировать его в максимально короткие сроки", - обратился он к представителям департамента спорта Москвы. А затем с вопросом к москвичке - домохозяйке Галине Желтовой: "Нравится вам дворец?" И выслушав ответ, согласился: "Хороший, качественный объект. Надеюсь, и сыну вашему понравится".

Галина Желтова не случайно оказалась на стройке в момент приезда мэра. Дело в том, что незадолго до этого она была на приеме в приемной президента страны, который вел на Старой площади по поручению главы государства как раз Собянин. Пришла, чтобы попросить поскорее достроить в Чертаново Центральном спорткомплекс на улице Красного Маяка. В нем, по планам, должна открыться профессиональная хоккейная коробка, а сын Галины Сергеевны - большой любитель погонять шайбу на льду. Собянин поехал посмотреть, что там с будущим катком, пригласил и маму будущего хоккеиста.

Строители заверили: спорткомплекс, предназначенный для тренировок спортсменов ФСО "Хоккей Москвы" готов на 75 процентов. Сейчас завершаются отделочные работы, в октябре начнутся пусконаладочные, а в декабре планируется сдача комплекса. Условия в нем будут созданы не только для юных хоккеистов, но и для любителей фигурного катания, которые смогут здесь и тренироваться, и соревноваться.

Напомним, программа "Спорт Москвы" - одна из приоритетных для правительства Москвы. В соответствии с ней с 2011 года в городе построено уже 85 физкультурно- оздоровительных комплексов, еще несколько десятков находятся в стадии проектирования и строительства. Значительную часть новых спортивных сооружений занимают ледовые арены, предназначенные для профессиональных и любительских занятий хоккеем, конькобежным спортом, фигурным катанием, керлингом и шорт-треком. Широкие возможности для этого появились с вводом в строй десяти новых ледовых дворцов и ФОКов с катками. В планах московских властей на ближайшие годы сооружение еще восьми спорткомплексов с ледовыми аренами. Так что гонять шайбу и кататься на коньках неподалеку от дома скоро смогут все москвичи без исключения.