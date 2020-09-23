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23.09.2020 21:10
Рубрика: Происшествия

В Курске СК проверит обматерившую ребенка мать

Текст: Анна Скрипка (Курск)

Следственный отдел по Центральному административному округу города Курска СУ начал проверку после публикации в соцсетях записи видеорегистратора из такси, сообщили в региональном СК.

В Петербурге завели дело на мать, забывшую коляску с ребенком

На видео мать нецензурно обращается к малолетнему сыну, а также бьет его.

Семью уже нашли: к расследованию ситуации подключилась полиция, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка при главе региона.

Помимо этого, как отметили в прокуратуре области, в рамках проверки будет дана оценка и не только поведению матери, но и деятельности организации, в которой ребенок обучается.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск

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