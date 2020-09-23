В Курске СК проверит обматерившую ребенка мать

Следственный отдел по Центральному административному округу города Курска СУ начал проверку после публикации в соцсетях записи видеорегистратора из такси, сообщили в региональном СК.

На видео мать нецензурно обращается к малолетнему сыну, а также бьет его.

Семью уже нашли: к расследованию ситуации подключилась полиция, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка при главе региона.

Помимо этого, как отметили в прокуратуре области, в рамках проверки будет дана оценка и не только поведению матери, но и деятельности организации, в которой ребенок обучается.