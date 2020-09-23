В столице резко выросло число ДТП с велосипедами

За последний год в Москве резко выросло количество ДТП с велосипедистами. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, число таких аварий увеличилось на 37 процентов. И примерно такой же рост среди погибших и пострадавших.

С одной стороны, в процентном отношении рост выглядит бурным. С другой, скажут скептики, в абсолютных цифрах велоинциденты не идут ни в какое сравнение с авариями, где участвуют только автомобили и пешеходы. В то же время, поделился с "РГ" руководитель проекта "Пробок.net" Александр Шумский, под "пешеходов" подпадают даже те, кто несется на моноколесе со скоростью 80 км/ч. "Сейчас такой период, когда велосипед стал популярен не только как средство проведения досуга, но именно как городской транспорт, - отметил Шумский. - Велосипедисты выезжают на дороги, и к этому нужно привыкать автомобилистам. А городу - создавать велоинфраструктуру". Пока же Москва как велогород - в зачаточном состоянии. Спрос на велосипеды растет, подтверждает аналитика "Яндекс. Маркета". Особенно бурным периодом стал конец весны и начало лета: три четверти запросов приходилось на велосипеды. На классические, без электродвигателя: народ хотел привести себя в форму после самоизоляции. Кататься люди стали не просто в парках, а по делам. На это еще в прошлом сезоне обратили внимание в сервисе "Велобайк".

"И рост велосипедизации стал резким, водителям нужно привыкать к нему, - продолжает Шумский. - Допустим, вы едете на машине, вдруг на встречку вылетает другое авто. В принципе вы не потеряетесь, поймете, что нужно делать. А когда едут навстречу два велосипедиста, потом разделяются, один выходит тебе в лоб... В такой ситуации не так легко сориентироваться. Транспортные привычки меняются не сразу". В то же время, отмечает собеседник "РГ", сами "велобайкеры" иной раз нарушают правила. Или попросту их не знают, а ведь едут по дороге. Если автомобилист выедет на ту же встречку, будет остановлен полицией. А велосипед - еще попробуй найди.

Чаще всего в аварии на дорогах попадают велокурьеры

Среди спешащих по делам на велосипеде появились курьеры, развозящие еду. Вот у кого действительно время - деньги! В пресс-службе дептранса подчеркивают, что 75 процентов ДТП с велосипедами - "на счету" как раз курьеров. Юридически, отмечает Шумский, во многих велоавариях виноваты сами "байкеры". Но что заставляет их выезжать на дорогу? Именно дефицит велодорожек. Впрочем, в этом году в Москве на эту проблему обратили пристальное внимание: обособленное велопространство, например, уже появилось на Большой Ордынке и Лесной. Как только велодорожка станет не эксклюзивом, а обязательным требованием к содержанию дорог, ситуация с велоавариями должна стабилизироваться, полагает Александр Шумский.