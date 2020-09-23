В Туле инвалида оштрафовали за парковку на спецместе для льготников

В Туле машину инвалида первой группы эвакуировали с места, предназначенного для парковки для этой категории граждан. Еще и оштрафовали. Попытка воспользоваться льготой, предоставляемой государством по бесплатному паркингу, вылилась для тяжелобольного человека почти в 10 тысяч рублей, не говоря уже о стрессе, нервах и потраченном времени.

Увезли машину с лекарством

С 1 июля этого года вступил в силу приказ Министерства труда и соцзащиты РФ о порядке размещения в федеральном реестре сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом или перевозящем инвалида, а также использования или предоставления этих сведений.

Ранее бесплатный паркинг на специально отведенных местах для инвалидов обеспечивал знак "Инвалид", который выдавали в учреждениях медико-социальной экспертизы. Для получения знака надо было собрать пакет документов, да еще и очередь отстоять. Кроме того, как тогда же пояснил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, во многих регионах штрафы за незаконную парковку на спецместах автоматически фиксируются камерами. Однако камеры не видят знак под стеклом машины, поэтому они просто считывают с машины ее регистрационный номер и проверяют его по базе данных. К тому же в каждом регионе существует собственная база номеров автомобилей инвалидов - в ней нет данных о машинах, которые принадлежат гражданам из других регионов.

К слову, в Туле в прошлом году был подобный инцидент, когда жителя Курской области Виктора Тягилева, приехавшего с сыном-инвалидом посмотреть город оружейников, оштрафовали за парковку на местах для инвалидов, да еще и машину эвакуировали. И это несмотря на то, что соответствующий знак имелся под стеклом. Вместе с автомобилем эвакуатор увез инсулин для больного ребенка, которому срочно нужно было принять лекарство. К счастью, обошлось без критических последствий, но потребовались деньги и нервы.

Сейчас появился федеральный реестр - единый на всей территории России. Считается, что теперь достаточно внести в него регистрационные данные машины - и можно спокойно пользоваться выделенными местами для инвалидов во всех регионах, не опасаясь штрафа. А уж в родном городе вроде бы точно проблем больше не должно быть. Да вот беда: при фиксации автомобиля на спецпарковке в автоматическом режиме наличие номера в реестре, может, и спасет транспортное средство от эвакуации, а вот когда инспектор УГИБДД не видит привычного знака "Инвалид", реакция у служивого совсем иная.

У нас не ошибаются

Олеся Королькова (фамилия изменена по просьбе женщины. - Прим. ред.), инвалид первой группы, приехав в ТЦ "Гостиный ряд" в центре Тулы, оставила машину на парковке для инвалидов. Перед этим автомобиль был внесен в федеральный реестр: когда обратилась за получением знака "Инвалид" на автомобиль, и в отделении Пенсионного фонда, и в бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области ей в этом отказали, пояснив, что больше таковых не выдают и надо просто внести данные машины в реестр. Зарегистрироваться оказалось совсем несложно - она это сделала через портал Госуслуг (имеется скан о внесении в реестр).

Доказать Олеся ничего не смогла: нет на автомобиле опознавательного знака - значит, эвакуировали законно

В торговом центре тулячка пробыла совсем недолго, и каково же было ее удивление, когда машину на месте она не увидела. Олеся позвонила дежурному УГИБДД, чтобы узнать судьбу автомобиля. Тот сообщил, что машина эвакуирована, поскольку была припаркована в неположенном месте - на стоянке для инвалидов. На слова Олеси, что она и есть инвалид первой группы, ей был ответ: "У нас не ошибаются". Дежурный сообщил также, что теперь ей необходимо обратиться в ГИБДД, оплатить штраф, затем приехать на штрафстоянку, оплатить работу эвакуатора и стоянку, после чего она сможет получить свой Peugeot 107. А на ее недоуменный вопрос, как больной человек сможет несколько раз пересечь весь город, был лаконичный ответ: "Берите такси". Добавим, что машину увезли на эвакуаторе в 18.25 - время, когда на улицах пробки, а общественный транспорт забит возвращающимися с работы людьми.

Не выдают, но представьте

Ситуация осложнялась еще тем, что в машине остался перевязочный материал - женщине надо было в больницу. Повезло, что муж в это время уже возвращался в Тулу из командировки и смог подъехать через некоторое время. В больницу в тот день она так и не попала. Поехали в управление ГИБДД в поселок Косая Гора - это южная окраина города.

Несмотря на представление документов об инвалидности, доказать Олеся Королькова ничего не смогла: нет на автомобиле знака "Инвалид" - значит, эвакуировали законно. Потом пришлось ехать за машиной на штрафстоянку - это тоже "конец географии", но на северной окраине Тулы. Заплатили штраф за "нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств" - пять тысяч рублей, стоимость эвакуатора - 3500 и еще по 43 рубля - за каждый час на штрафстоянке.

Обжаловать наложенный административный штраф также не получилось. Решением за подписью командира ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле подполковника полиции Е. В. Зотова жалоба оставлена без удовлетворения. В документе приводятся позиции всех сторон: инвалида, лейтенанта, выписавшего постановление об административном нарушении, младшего лейтенанта, беседовавшего с женщиной в УГИБДД, приводятся ссылки на Правила дорожного движения, КоАП РФ, законодательство Тульской области и проект организации движения в Туле, даже на тот самый приказ Минтруда РФ, отменивший опознавательный знак "Инвалид". В итоге: "Проанализировав данные документы, прихожу к следующему выводу, что они не содержат информацию том, что в установке на транспортном средстве, осуществляющем перевозку инвалидов, опознавательного знака "Инвалид" нет необходимости, так как в федеральном реестре размещены сведения о данном транспортном средстве", - резюмирует подполковник. И тут же признает, что с первого июля выдача этих знаков прекращена. Тем не менее "в централизованных оперативно-справочных и розыскных учетах органов внутренних дел отсутствует информация о наличии группы инвалидности у участника дорожного движения, а также у должностного лица ГИБДД отсутствует доступ в соответствующие информационные системы...".

Позвольте, но в "Порядке размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве" четко сказано, что "Пенсионный фонд РФ посредством федерального реестра инвалидов бесплатно и без авторизации обеспечивает возможность получения по государственному регистрационному номеру транспортного средства актуальных неперсонифицированных сведений об использовании транспортного средства". Таким образом установить, что автомобиль действительно принадлежит инвалиду, несложно. Если лейтенант на месте не мог пробить его по базе, то в помещении УГИБДД интернет уж точно есть. Впрочем, ответ в том же документе за подписью подполковника Зотова: нет нормы, которая требовала бы от автоинспектора проверять или устанавливать данные сведения.

В чью пользу?

Формально сотрудники УГИБДД правы: Правила дорожного движения не изменились - знак "Инвалид" должен быть. В неофициальной беседе автоинспекторы уверяют, что они "не звери": "Да наклейте вы хоть какой знак, и мы не эвакуируем машину". Правда, если с таким знаком поймают человека, не имеющего на него право, то оштрафуют. Но машину-то не увезут! Вот и получается, что человек, не имеющий инвалидности, но наклеивший на лобовое стекло фиктивный опознавательный знак, будет занимать бесплатное место на стоянке для инвалидов, не опасаясь эвакуации. А ведь единый федеральный реестр создавали в том числе и для борьбы с этим явлением.

И есть еще один нюанс, тоже, впрочем, приведенный в решении командира отдельного батальона ДПС, - это статья 1.5 КоАП РФ. Там говорится, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновности толкуются в пользу этого самого лица. Почему в данном случае не в пользу инвалида первой группы?